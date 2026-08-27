Oriol Rey celebra por todo lo alto llegar a 100 partidos con el Levante UD: "Me siento como en casa"

Oriol Rey disputó el pasado lunes en Pamplona su partido número 100 como futbolista del Levante UD. El centrocampista catalán es uno de los pesos pesados del vestuario y, además, uno de los jugadores con más años como granota a sus espaldas. El '20' afronta su cuarta temporada en el Ciutat de València con "una alegría muy grande", pero sin olvidar el camino que le ha llevado hasta su posición actual. El pivote recuerda su llegada al conjunto granota en un momento en el que "sentía que tenía que estar aquí" y, tras hablarlo con el ahora primer capitán Roger Brugué con el que coincidió en el CD Mirandés, terminó decantándose por la oferta levantinista pese a que "había otros intereses".

El mediocentro azulgrana se siente "como en casa" en el Levante y, tal y como explicó a Superdeporte hace unas semanas, se quedaría en el club "toda la vida". Superada la barrera de los 100 encuentros oficiales, Oriol Rey se centra en seguir mejorando "en el día a día con los compañeros" para cumplir los objetivos como hizo la escuadra de Orriols en las últimas dos temporadas con el ascenso a Primera División y la permanencia.

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Llega el estreno en el Ciutat de València

Después de dos jornadas como visitante, el Levante recibe al Real Betis en su estreno como local de la temporada 26/27. El conjunto granota llega al tercer encuentro de la presente campaña después de "cambiar la dinámica del primer partido" y mostrar en El Sadar "una actitud diferente a la de Barcelona". El cuadro de Luís Castro tendrá por primera vez a todos sus efectivos disponibles salvo contratiempos de última hora tras resolver los problemas de inscripciones. El vestuario levantinista se ha mantenido "muy unido" pese a las adversidades y está listo para luchar por la primera victoria del curso.