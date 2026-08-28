Alineaciones probables del Levante UD - Real Betis
Los granota se estrenan en el Ciutat de València después de dos salidas consecutivas para arrancar la temporada
El Levante UD 2026/27 se estrena ante su público este sábado con el primer partido de Liga EA Sports en el Ciutat de València. El cuadro granota se aferra a su público para darles la primera alegría del curso y conseguir una victoria que le quite el mal sabor de boca de la derrota frente al Espanyol y el empate en El Sadar el pasado lunes.
Luís Castro y los suyos alzaran el telón en el feudo levantinista ante un rival de Champions. El Real Betis vuelve a València solo unos días después de visitar Mestalla en lo alto de la clasificación de Primera División con dos victorias en otros tantos partidos disputados.
A priori el técnico granota prepara pocos cambios con respecto al once elegido en El Sadar. En el centro del campo la única duda es la de Olasagasti, que podría dejar su sitio a Hugo Sotelo.
Más modificaciones puede incluir Manuel Pellegrini en su alineación en referencia con el anterior partido. La defensa podría ser nueva, como ya hizo en Mestalla, con cuatro cambios de golpe. De hecho Junior Firpo es baja para el partido en Orriols. En la medular Deossa dejaría su lugar para Marc Roca, mientras que el tridente de ataque seguirá formando de inicio una vez más.
Alineaciones probables del Levante UD - Real Betis
- Levante UD: Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Oriol Rey, Sotelo, Bardeli, Brugui, Thiago; Iván Romero
- Real Betis: Valles; Bellerín, Natan, Bartra, Fran García; Marc Roca, Bernal, Fornals; Rodrigo Riquelme, Antony y 'Cucho' Hernández
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