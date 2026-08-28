Otro disparatado Levante UD - Real Betis en Orriols un año después

Las altas temperaturas que azotan la capital del Turia no serán un impedimento para la disputa del Levante UD - Real Betis. Al menos, para LaLiga, que considera oportuna la decisión de jugar a finales de agosto en València a las 17:00 de la tarde. Se estima que el sábado, durante los 90 minutos, Orriols sufra unas temperaturas de 29 grados y un 55 por cien de humedad, mientras el paso del viento por los asientos del coliseo levantinista no superará los 14 kilómetros por hora. Condiciones climatológicas incompatibles con la práctica deportiva... salvo para LaLiga.

Aun así, según pudo saber Superdeporte, el Levante lleva trabajando desde hace un mes en el cambio de horario, con el objetivo de garantizar que el encuentro se dispute sin poner en peligro la integridad física de los participantes ni de los asistentes. Por su parte, el Betis también realizó sus respectivas gestiones. Sin embargo, la competición doméstica considera que la hora entra dentro de los parámetros marcados, ya que ponen como criterio una temperatura máxima de 32 grados para no variar el horario preestablecido.

Ivan Romero of Levante UD celebrates a goal with teammates during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and Real Betis Balompie at Ciutat de Valencia stadium on September 14, 2025, in Valencia, Spain. AFP7 14/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2025;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Al haber una previsión de 29, LaLiga no ha valorado en ningún momento ninguna posibilidad pese a que tengan como precedente la denuncia verbal que hizo Héctor Bellerín ante los micrófonos de Movistar tras el empate a 2-2 de la temporada pasada en el Ciutat de València. «Quiero empezar diciendo, sin que sirva de excusa, que jugar con 30 grados y un 80 por ciento de humedad a estas alturas de septiembre es inhumano. Como tenemos una responsabilidad, lo hacemos. Es que no tiene sentido trabajar así, con estas condiciones. Necesitamos también que nos ayuden a hacer nuestro trabajo. Todos hemos dado el cien por cien y se ha visto un partido bonito», dijo el lateral derecho del Betis.

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Horarios más coherentes

Sin ir más lejos, este mismo sábado se juega un Sevilla - Atlético de Madrid a las 21:30, cuando el calor empieza a amainar en el sur de España, y un Real Real Sociedad - Espanyol a las 19:00, donde las temperaturas en San Sebastián se sumergen en un clima más refrescante. El domingo, a su vez, Deportivo de A Coruña y Celta de Vigo compiten a las 19:30 y a las 21:30 respectivamente, poco después de que el Real Madrid juegue a las 17:00 en un estadio cuyo techo retráctil aisla a clubes y aficionados de la climatología. Y esta tarde, Racing de Santander y Alavés disputan sus partidos en calidad de local a partir de las 19:00. A pesar de ello, el club granota trabaja a destajo para intentar paliar los efectos del calor sofocante entre sus aficionados, frustrado por haber movido cielo, tierra, mar y aire para cambiar un horario ante la inoperancia de LaLiga.