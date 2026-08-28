El Levante UD 2026/27 se estrena ante su público este sábado con el primer partido de Liga EA Sports en el Ciutat de València. El cuadro granota se aferra a su público para darles la primera alegría del curso y conseguir una victoria que le quite el mal sabor de boca de la derrota frente al Espanyol y el empate en El Sadar el pasado lunes.

Luís Castro y los suyos alzaran el telón en el feudo levantinista ante un rival de Champions. El Real Betis vuelve a València solo unos días después de visitar Mestalla en lo alto de la clasificación de Primera División con dos victorias en otros tantos partidos disputados.

Así pues los granota tendrán una complicada tarea ante un equipo con mucho potencial y que ha preparado a conciencia su regreso a la máxima competición europea.

Levante UD - Real Betis: Hora y dónde ver el partido en vivo y en directo online

El Levante UD vive su primer partido como local esta temporada en la tercera fecha del campeonato de Primera División. El duelo entre el Levante UD y el Real Betis está programado para este sábado 29 de agosto a partir de las 17:00 horas.

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El partido se podrá ver en televisión y online a través de DAZN (M55 y O113), además de en SUPER, donde te contaremos el partido minuto a minuto desde una hora antes del inicio.