Levante UD - Real Betis: La primera victoria de la temporada aguarda

El Levante UD busca prolongar su mejora de sensaciones después de empatar en El Sadar el pasado lunes. El cuadro de Luís Castro sigue en su lucha por conseguir su primer triunfo del curso 26/27 y se mide a un Real Betis que ya visitó esta misma semana la capital del Turia en su victoria ante el Valencia CF en Mestalla. La escuadra levantinista recibe al conjunto verdiblanco en una de las primeras citas de la temporada en el Ciutat de València tal y como sucedió la pasada campaña con el caluroso duelo disputado en el mes de septiembre.

El club granota vuelve al Ciutat de València después de sellar, precisamente en casa del equipo de Manuel Pellegrini, una permanencia para la historia. Ambos equipos han cambiado significativamente desde su enfrentamiento en Orriols de la cuarta jornada del ejercicio 25/26, con Luís Castro tomando el relevo de Julián Calero y el Real Betis clasificándose por primera vez en 21 años a la UEFA Champions League.

Valencia, partido de liga entre el Levante UD y el Real Betis balompié VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Un golpe sobre la mesa

El calendario del arranque liguero para el Levante obliga al conjunto granota a no especular en las primeras jornadas y dejarse demasiados puntos. Los de Luís Castro reciben hoy al Real Betis antes de visitar La Rosaleda y enfrentarse a FC Barcelona, Athletic Club y Villarreal CF previo al primer parón de selecciones de la temporada. El encuentro entre azulgranas y verdiblancos supone una oportunidad para los de Orriols de dar un golpe sobre la mesa y disipar dudas a nivel de resultados.

Con el mercado de fichajes todavía abierto, el técnico portugués no pone por encima del club a ningún futbolista y, si tiene que desprenderse de uno de ellos para aligerar los problemas económicos de la entidad, está dispuesto a asumirlo. No obstante, el conjunto levantinista se libera de todo el entramado que le impidió inscribir a los nuevos fichajes hasta los minutos previos al duelo frente a CA Osasuna.

A por la segunda victoria de la semana en València

El Real Betis ha comenzado la temporada tal y como terminó la pasada: ganando y convenciendo. Después de sumar seis puntos de seis posibles en lo que va de competición, el equipo de Manuel Pellegrini vuelve a València en busca de su segunda victoria de la semana en la ciudad. El cuadro verdiblanco ya se encuentra de nuevo concentrado en la capital del Turia con la principal novedad de Ez Abde en la convocatoria, donde no ha terminado entrando finalmente Lo Celso. El regreso del extremo marroquí supone un efectivo más para la causa de los de Heliópolis, aunque durante su ausencia Rodrigo Riquelme y Pablo García han marcado para darle la victoria al conjunto andaluz. Otro de los futbolistas que se ha colado en la lista es el exgranota Iker Losada, que regresa a la que fue su casa la temporada pasada.

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Precedentes

Levante UD y Real Betis se han visto las caras en un total de 28 ocasiones en partido oficial. El encuentro de mañana supone el decimoquinto choque entre granotas y verdiblancos en el Ciutat de València, donde las cifras dan lugar a un duelo igualado con seis victorias del cuadro de casa ante los seis triunfos béticos y los tres empates. El último enfrentamiento en Orriols entre los dos conjuntos terminó en tablas (2-2) después de que Iván Romero y Etta Eyong adelantaran a los azulgrana, pero 'Cucho' Hernández y Pablo Fornals dieron la vuelta al marcador.