Movimientos que condicionan

Hay varios tipos de entrenadores. No quiero ser un entrenador que sale del club y me da igual cómo se queda: si con deudas, problemas... Hay jugadores que de Barça, Madrid y Atlético que me gustan, pero lo importante es la estabilidad. Si lo mejor para el club es que salga un jugador trabajaré con los que tengo. Si lo mejor para el futuro del club es que salgan no seré la persona que dirá que no deben salir. Para mí es más importante el club que el de los demás. El club debe mejorar en el futuro, todos sabemos los problemas que tiene. Sabemos que hay una persona poniendo mucho dinero.