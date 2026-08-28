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"Si lo mejor para el club es que salga un jugador trabajaré con los que tengo"
El entrenador portugués augura un Ciutat que empuje a su equipo ante el Betis consciente de que pueden haber muchos movimientos hasta el final del mercado siempre y cuando beneficien al Levante. "El club debe mejorar en el futuro, todos sabemos los problemas que tiene"
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Betis.
Enfermería
Solo Primo. El resto está muy bien.
Tay Abed
Todos los jugadores saben lo que pensamos de cada uno. Si hay una persona para salir, puede salir. Hay jugadores que queremos que se queden pero que pueden salir por las ofertas. No voy a hablar en particular de uno pero todo puede cambiar. El fútbol no es fijo.
Hugo Sotelo y Dani Requena
Son jugadores que están mejorando los dos. Es normal que, cuando llegas y está la pretemporada en marcha, necesites adaptarte. Los dos pueden jugar en más de una posición del centro del campo. Sotelo con un poco más de experiencia en LaLiga puede jugar con uno o con dos pivotes. Requena evoluciona muy bien. Después del entrenamiento estábamos hablando con él. Los dos van a ser importantes.
Movimientos que condicionan
Hay varios tipos de entrenadores. No quiero ser un entrenador que sale del club y me da igual cómo se queda: si con deudas, problemas... Hay jugadores que de Barça, Madrid y Atlético que me gustan, pero lo importante es la estabilidad. Si lo mejor para el club es que salga un jugador trabajaré con los que tengo. Si lo mejor para el futuro del club es que salgan no seré la persona que dirá que no deben salir. Para mí es más importante el club que el de los demás. El club debe mejorar en el futuro, todos sabemos los problemas que tiene. Sabemos que hay una persona poniendo mucho dinero.
Balones aéreos
Hay jugadores que no son altos pero que no van mal de cabeza. Brugué, por ejemplo, hizo gol de cabeza en Vigo. Más importante que centímetros es si juegas bien o mal. Los jugadores con centímetros e inteligentes cuestan muchos millones. Tenemos un presupuesto y lo que tenemos son muy buenos. El colectivo es importante que sepa cómo trabajar.
Problema con las inscripciones en El Sadar y Carlos Álvarez
Las inscripciones no me han hecho daño. Yo estaba tranquilo y hablaba con los jugadores. Todos tienen que estar preparados para jugar. Estaba tranquilo. Todos pueden salir y otros que pueden entrar. Estamos preparados para todas las posiciones. Todos pueden salir y otros pueden llegar. A muchos jugadores que están en la lista sabemos que de una forma u otra podrían entrar.
Plantilla
Estamos abiertos a salidas y entradas, como todos los equipos del mundo. Pueden haber entradas y salidas no solo para nosotros. Pueden haber movimientos hasta el último día.
Ciutat y claves contra el Betis
Es bueno volver a casa. Es donde el año pasado hicimos cosas muy buenas y difíciles de hacer. Ganamos partidos inolvidables. Estamos con los nuestros y eso nos da fuerzas y ganas. El Betis es de los mejores plantillas de LaLiga. Los conceptos de su entrenador ya están más que alineados, así que hay que estar al cien por cien en todos los aspectos. A veces no puedes ganar. Estar en Champions no es casualidad. En casa tenemos un porcentaje mejor.
Situación del Levante UD y su margen de mejora
Siempre hay margen de mejora. Como todos los equipos del mundo, puedes estar bien y hacer un mal partido. Para lo poco que llevamos entrenando, la pretemporada ha sido buena. El único partido que no hemos estado a la altura es el primero, pero tenemos que seguir hacia adelante.
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