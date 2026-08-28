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"Si lo mejor para el club es que salga un jugador trabajaré con los que tengo"

El entrenador portugués augura un Ciutat que empuje a su equipo ante el Betis consciente de que pueden haber muchos movimientos hasta el final del mercado siempre y cuando beneficien al Levante. "El club debe mejorar en el futuro, todos sabemos los problemas que tiene"

Luís Castro, en la rueda de prensa previa al estreno en LaLiga del Levante UD para la temporada 2026/27

Luís Castro, en la rueda de prensa previa al estreno en LaLiga del Levante UD para la temporada 2026/27 / Levante UD

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Rafa Esteve

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