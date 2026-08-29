El 1x1 de los jugadores del Levante UD ante el Real Betis

Mathew Ryan (6,5): El guardameta australiano realizó una parada de mérito a un disparo de Rodrigo Riquelme, pero mostró poca seguridad a balón parado y el conjunto granota lo echó en falta en el tanto del 2-2.

Nacho Pérez (4,5): De más a menos. El lateral de Turís entró al partido con confianza y determinación, e incluso ayudando en ataque a Brugué cuando tenía encima a Natan o Fran García. No obstante, también cometió varios errores en salida de balón y pierde la marca en el gol de Rodrigo Riquelme.

Dela (7): Cumplidor y goleador. El central madrileño abrió la lata en un partido en el que no dejarían de caer los tantos. Si bien su contundencia defensiva pudo ser mayor en el 1-1, no fue un error que empañara una actuación notable.

Mandi (5): Algo inseguro con balón, pero cómodo con el paso de los minutos. Al igual que el resto de la defensa, el Real Betis aprovechó un fallo defensivo del argelino para marcar en la primera parte. A la vuelta de los vestuarios, ayudó con mayor frecuencia a Ryan y mantuvo la tónica sólida del equipo.

Manu Sánchez (6): Correcto. En los últimos minutos notó en exceso la fatiga física por el hecho de no contar con un recambio más allá del joven Marc Santos. Antony buscó hacer daño constantemente por fuera, pero Manu Sánchez lo solventó en diversas ocasiones.

Oriol Rey (5,5): Seguridad hasta el error del 1-1. Oriol Rey celebró su centenar de partidos con el Levante con unos primeros minutos de calidad. No obstante, su actuación fue a menos con un fallo en salida de balón que terminó costando el 1-1. Tras esta circunstancia, optó por jugar más cerca de los centrales y enviar la pelota atrás para desahogar la presión rival.

Bardeli (8): Compromiso y primer tanto como granota. La actuación del centrocampista francés se centró en insistir en la presión y buscar un premio que terminó encontrando al borde del descanso. El disparo de Bardeli desde lejos que pilló desprevenido a Álvaro Valles y la posterior asistencia para el primer gol de Brugué fueron la guinda a un partido lleno de entrega y acierto.

Olasagasti (7,5): Control. El ‘8’ se mostró participativo en el área rival durante la primera parte y, de hecho, sirvió un balón de cara para Iván Romero que estuvo cerca de ser gol. El centrocampista fue el autor de la primera asistencia del partido en el saque de esquina en el que terminó marcando Dela. Y como culmen de un encuentro redondo, puso la quinta diana del choque con un remate de cabeza a centro de Etta Eyong.

Roger Brugué (8): Carácter y liderazgo. El extremo granota guió al Levante aportando pulmón e ideas cerca del área. El capitán levantinista encontró dos tantos que, a posteriori, darían la victoria al Levante. En primer lugar, un cabezazo potente dentro del área en el que nada pudo hacer Álvaro Valles; y posteriormente un rebote tras un remate de Iván Romero al palo que puso el 4-2.

Thiago Fernández (7): Explosivo. Generando y haciendo daño por dentro cuando Bellerín no le permitía llegar a línea de fondo. Con el paso de los minutos, el esfuerzo físico inicial lo achacó y pasó a contar con menos protagonismo en el juego. En cualquier caso, las fuerzas le dieron.

Iván Romero (8): A diferencia de anteriores encuentros, sus compañeros hoy sí le encontraron en el área. Iván Romero fue fiel a su estilo de bregar con todos los defensas pese a la inferioridad física y estuvo cerca de marcar en dos ocasiones. Primero no golpeó bien al balón y posteriormente se topó con una buena parada de Álvaro Valles.

SUPLENTES

Toljan (6): Cumplidor. Ayudado en defensa por Víctor García cuando el Real Betis atacaba.

Hugo Sotelo (6,5): Asociativo. El centrocampista cedido por el Celta de Vigo empieza a asimilar los automatismos de Luís Castro y, pese a su poca incidencia, encontró a sus compañeros con facilidad y buscó los espacios

Víctor García (6,5): Correcto. Entregado a la hora de defender y propositivo a la contra cuando el Real Betis se ha partido en los últimos instantes del partido.

Etta Eyong (6,5): Asistente. El delantero camerunés intentó emular a Iván Romero y marcar, pero solo contó con un remate lejano que atrapó Álvaro Valles. Eso sí, logró asistir a Olasagasti.

Paco Cortés (-): Pocos minutos en el campo, pero aún así le dio tiempo a tener una oportunidad de gol que, eso sí, desbarató la defensa bética.

BANQUILLO

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Luís Castro (8): Gran gestión de futbolistas y lectura del partido. El Levante de Luís Castro supo sufrir cuando le tocaba y, pese a los dos goles concedidos, mejoró en todas las facetas del juego respecto a las dos primeras jornadas. Mayor solidez en defensa, creatividad en el centro del campo y efectividad a nivel ofensivo.