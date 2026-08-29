El calor obliga a detener el partido entre Levante UD y Real Betis

El calor y las altas temperaturas han agitado con fuerza en el partido que enfrentaba a Levante UD y Real Betis. Cuando el choque se acercaba al tiempo de descanso, el mismo tuvo que ser detenido durante unos minutos por un problema en la grada. El árbitro del partido, Ricardo De Burgos Bengoetxea, paró la acción en el césped ante un posible golpe de calor en la zona donde se ubicaban los seguidores visitantes.

El club pidió modificar el horario

El aficionado fue atendido con rapidez y el contratiempo levantó cánticos de contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, por la controversial selección del horario. Una franja horaria por la que, tal y como desveló SUPER, el Levante se quejó a LaLiga, pero sin rectificación por parte de la organización. El estado coreó “Tebas vete ya” previo a la reanudación del encuentro en el que Enzo Bardeli y Rodrigo Riquelme marcaron en las postrimerías de la primera parte.