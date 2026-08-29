El Levante UD acuerda la cesión de Axel Tape

El Levante UD sigue moviéndose en el mercado de fichajes y a pocos días del cierre del mismo ha conseguido concretar otra incorporación. El cuadro granota ha alcanzado un acuerdo con el Bayern Leverkusen por Axel Tape.

La operación, desvelada por Florian Plattenburg, se cerrará como una cesión simple del cuadro alemán a los granota. Tape, d19 años, es defensa y puede actuar tanto en el carril central como en el lateral, pero también en el centro del campo como pivote.

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Una llegada que se une a la reciente incorporación para la zaga de Ifeanyi Ndukwe , además de las de Aissa Mandi y de Manu Sánchez al inicio de la pretemporada. En la medualr el equipo de Luís Castro ha firmado este verano a Hugo Sotelo y a Enzo Bardeli.