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Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Betis

El técnico del Levante alinea a los mismos que empataron contra Osasuna en El Sadar

Luís Castro durante Osasuna - Levante en El Sadar

Luís Castro durante Osasuna - Levante en El Sadar / EFE

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Redacción SD

València

El Levante recibe al Betis en su primer partido como local de la temporada con la intención de sumar sus primeros tres puntos. La buena imagen cosechada en El Sadar, pese a que el equipo generó muy poco a nivel defensivo, debe ser potenciada frente a un equipo verdiblanco que llega al Ciutat con pleno de puntos en su casillero y convencido de que volverá a pescar en València tras ganar el pasado martes en Mestalla en el último suspiro. Sin embargo, Luís Castro se niega a dar su brazo a torcer, y alinea sobre el césped al mismo equipo que rascó un empate ante Osasuna.

EL ONCE DEL LEVANTE UD

Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Oriol, Olasagasti, Bardeli; Thiago Fernández, Iván Romero,

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