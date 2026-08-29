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"Si hacemos una buena temporada en casa tendremos tranquilidad"

Luís Castro se aferra al espíritu del Ciutat para vivir una campaña sin sufrimientos mientras desvela que no hay novedades en el mercado y que los que no han jugado es exclusivamente por decisión técnica

Luís Castro antes del partido.

Luís Castro antes del partido. / JM López

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