En Directo
"Si hacemos una buena temporada en casa tendremos tranquilidad"
Luís Castro se aferra al espíritu del Ciutat para vivir una campaña sin sufrimientos mientras desvela que no hay novedades en el mercado y que los que no han jugado es exclusivamente por decisión técnica
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro tras la victoria contra el Betis.
Horario
Por mí jugábamos más tarde. He escuchado gente que se ha encontrado mal. Pones a personas en peligro. Para mí había que jugar a otra hora. Pero ese no es muy trabajo. Gracias al Ciutat porque ganamos. Lo mínimo en el Levante es dar el máximo.
Brugué
Trabaja muy bien y da el máximo. Tiene características muy ofensivas. Quiero tenerlos a todos bien físicamente para decidir a los mejores cada jornada.
Ganas de que acabe el mercado
Mañana intentaré tener un día libre. Miraré más este partido que el del Málaga. Es bueno que se cierre el mercado pero no miro eso. No lo puedo controlar. Es mejor no fijarse en eso. Es verdad que cuando acaba el mercado sabes lo que tienes, pero estoy pensando en qué cosas mejorar.
Novedades en el mercado
En este momento no. Hay situaciones de jugadores que pueden salir y entrar. Puede pasar que salga alguien que no esperábamos. Pero no hay nadie al cien por cien que se va.
Etta Eyong
Si no estaba trabajando bien no entraba. Necesitábamos un jugador con sus características. Etta nos podía dar algo. Está trabajando bien y por eso ha entrado. Tiene características muy diferentes a las de Iván.
Gestionar las emociones
Hay mucho trabajo por hacer. Ni el primer partido estaba muerto porque sabía lo que faltaba. Pones a los que tienes actitud. Ante Osasuna jugamos bien en un campo difícil. Hoy muy buen partido. Es mejor que lo malo que nos pase sea en la primera jornada y no en la sexta o en la séptima.
Tres partidos con el mercado abierto y Carlos Álvarez
Todos los que juegan o no son decisiones tácticas.
Nacho Pérez y centímetros en defensa
Nacho ha tenido no solo en este partido sino en más partidos musculares. En esta liga la competitividad es muy alta y tenemos laterales muy buenos. Ya ha tenido molestias antes. Lo cambiamos en el último partido también. Es normal que lo cambie. Ellos han tenido más problemas por arriba que nosotros.
Lo mejor es el colectivo
Es lo mejor. Tuvimos un gran partido a nivel grupal y eso fue lo que nos llevó a salvarnos la temporada pasada.
- Tenía un preacuerdo con el Valencia, pero el presidente lo rompió
- Drama en el Valencia CF: Guido K.O por lesión
- El problema con Sadiq que amenaza el fichaje de Ramazani en el Valencia CF
- Harvey Elliot, opción sobre la mesa para el ataque del Valencia CF
- Arnau, el fichaje que llega con la bendición de Stuani: 'El Valencia CF se lleva un gran futbolista
- El dinero que se lleva el Valencia CF por el traspaso de Nico González
- La vía legal a la que se acoge Julián Álvarez para fichar por el FC Barcelona
- El partidazo de Álvaro Cárdenas se queda corto para evitar la derrota de España