"Si hacemos una buena temporada en casa tendremos tranquilidad"

Ganas de que acabe el mercado

Mañana intentaré tener un día libre. Miraré más este partido que el del Málaga. Es bueno que se cierre el mercado pero no miro eso. No lo puedo controlar. Es mejor no fijarse en eso. Es verdad que cuando acaba el mercado sabes lo que tienes, pero estoy pensando en qué cosas mejorar.