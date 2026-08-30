Así está el contrato y cláusula de Carlos Álvarez con el Levante UD que afecta al Sevilla FC

El futuro de Carlos Álvarez en el Levante UD entra en horas decisivas. A las puertas del cierre del mercado de fichajes, el nombre del talentoso centrocampista vuelve a estar encima de la mesa después de quedarse sin disputar ni un solo minuto en los dos últimos partidos de LaLiga, frente a Osasuna y Real Betis. Una situación deportiva que, unida a su particular escenario contractual, alimenta las dudas sobre su continuidad en Orriols.

Luís Castro ya dejó claro tras el encuentro de El Sadar que su ausencia había respondido exclusivamente a una decisión técnica. Después de la goleada por 5-2, Castro volvió a señalar que la decisión había sido táctica. Una situación especialmente llamativa tratándose de uno de los futbolistas que más peso ha tenido en el Levante durante las últimas temporadas. Carlos Álvarez fue una de las grandes estrellas del equipo que consiguió el ascenso a Primera División, aunque el pasado curso estuvo condicionado por distintos problemas físicos. Este mismo verano terminó la pretemporada recuperado y ofreciendo buenas sensaciones, con dos asistencias ante el Castellón, antes de perder protagonismo con el comienzo de la competición oficial.

Incluso dentro del vestuario son conscientes de que su futuro está abierto. Tras la victoria ante el Betis, Roger Brugué quiso reivindicar públicamente la importancia del sevillano en la historia reciente del club y recordó su enorme influencia en el ascenso. El propio presidente granota, Pablo Sánchez, reconoció esta semana que con el futbolista "puede ocurrir cualquier cosa" en los últimos días de mercado.

Contrato hasta 2027 y una cláusula de 25 millones

La situación contractual explica buena parte de las prisas. Carlos Álvarez tiene contrato con el Levante hasta el 30 de junio de 2027 y, según las últimas informaciones, todavía no ha alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación. Eso convierte este verano en una ventana especialmente importante para el club granota si pretende obtener un traspaso por uno de sus activos más valiosos.

Carlos Álvarez en el partido ante el Espanyol / Levante UD

Si no renueva y continúa en Orriols, a partir del próximo mes de enero podrá negociar libremente con otros clubes para marcharse una vez finalice su contrato. Es precisamente ese escenario el que reduce progresivamente la fuerza negociadora del Levante conforme avance la temporada.

Su cláusula de rescisión es actualmente de 25 millones de euros. Cuando Carlos Álvarez llegó procedente del Sevilla, la cifra estaba fijada en 15 millones, pero el contrato contemplaba un aumento automático de diez millones en caso de ascenso a Primera División. El regreso del Levante a la máxima categoría activó esa condición.

El Sevilla conserva un 30% de una futura venta

Y ahí aparece un actor especialmente interesado en todo lo que suceda durante estas últimas horas de mercado: el Sevilla FC. No olvidemos que es el club de cuya cantera salió.

Carlos Álvarez abandonó la cantera sevillista en el verano de 2023 para fichar por el Levante en una operación sin coste inicial. El Sevilla, sin embargo, protegió parte del valor futuro del futbolista. En el acuerdo se estableció que el conjunto de Nervión recibiría un 40% de una eventual venta si esta se producía en 2024 o 2025, porcentaje que se redujo al 30% para un traspaso realizado a partir de 2026.

Carlos Álvarez eufórico tras anotar un gol con el Levante UD / SD

Por tanto, cualquier operación que cierre ahora el Levante tendría repercusión directa en las arcas del Sánchez-Pizjuán. Además, esa circunstancia también tendría importancia si fuese precisamente el Sevilla quien decidiese intentar recuperar al futbolista, ya que el porcentaje económico que todavía conserva condicionaría inevitablemente las cuentas de una hipotética negociación.

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El interés sevillista no es nuevo. En Nervión llevan tiempo pendientes de la situación del jugador y recientemente se han producido contactos informales para conocer su escenario y las posibilidades de un regreso, pero a buen seguro que el plan del Sevilla no pasa por afrontar una inversión considerable en esta recta final de mercado. El dinero de la venta de Oso, en cualquier caso, puede entrar en juego.