La cantera levantinista nutre a la selección española Sub-15

La guardameta Imilce Domínguez y la extremo Excel Osaosemwen, jugadoras del Levante UD Femenino D, han sido convocadas por la Selección española Sub-15 para la concentración que tendrá lugar del lunes 7 al miércoles 9 de septiembre en Málaga.

Bajo las órdenes de Nati Guitérrez, el combinado nacional llevará a cabo diversas sesiones de entrenamiento durante esos tres días como parte de su planificación deportiva.

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Esta no será la primera experiencia de Imilce Dominguez con la Selección Española, ya que en febrero de este mismo año, siendo portera del Infantil C, recibió por primera vez la llamada del combinado español. En el caso de Excel Osaosemwen, la extremo sí que se estrena en la lista de la ‘Rojita’. Ambas jugadoras se coronaron campeonas de España con la Selección Valenciana Sub-14 el pasado mes de marzo.