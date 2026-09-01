INTERNACIONALES
La cantera levantinista nutre a la selección española Sub-15
Imilce Domínguez y Excel Osaosemwen del Levante UD Femenino D entran en la lista de Nati Guitérrez
La guardameta Imilce Domínguez y la extremo Excel Osaosemwen, jugadoras del Levante UD Femenino D, han sido convocadas por la Selección española Sub-15 para la concentración que tendrá lugar del lunes 7 al miércoles 9 de septiembre en Málaga.
Bajo las órdenes de Nati Guitérrez, el combinado nacional llevará a cabo diversas sesiones de entrenamiento durante esos tres días como parte de su planificación deportiva.
Esta no será la primera experiencia de Imilce Dominguez con la Selección Española, ya que en febrero de este mismo año, siendo portera del Infantil C, recibió por primera vez la llamada del combinado español. En el caso de Excel Osaosemwen, la extremo sí que se estrena en la lista de la ‘Rojita’. Ambas jugadoras se coronaron campeonas de España con la Selección Valenciana Sub-14 el pasado mes de marzo.
- El Liverpool de Iraola ficha al 'nuevo Courtois' para relegar a Mamardashvili
- Ofertas Premier y Championship por Ramazani... y el plan de Ron Gourlay para su fichaje por el Valencia CF
- El Valencia CF cierra el fichaje de Harvey Elliott a falta de reconocimiento médico
- Sadiq cae lesionado en el Valencia CF y puede perderse siete jornadas
- Peter Lim os viene de p*** madre en el Valencia CF
- Los dardos de Rioja al vestuario del Valencia CF tras el ridículo de Riazor
- En el colegio me ponía de portero porque era muy fan de Cañizares, con sus mechas y todo
- Así fue la llegada de los jugadores del Valencia CF a Manises