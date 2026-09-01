El Levante cierra la incorporación de Petar Ratkov

El Levante cierra la delantera con la incorporación de Petar Ratkov. El atacante aterriza en Orriols cedido hasta final de temporada y se suma a una punta de lanza donde estarán Musuayi, Iván Romero y Etta Eyong. El delantero camerunés ha estado en la rampa de salida, pero su negativa a marcharse del club le lleva a pelear por un puesto tras un curso cargado de sinsabores.

COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB

Petar Ratkov se ha convertido en nuevo jugador del Levante UD después del acuerdo formalizado con la SS Lazio para su cesión hasta final de temporada.

El delantero (18 de agosto de 2003, Belgrado) se formó en las categorías inferiores del FK DIF Beograd antes de incorporarse al FK TSC Backa Topola. En la temporada 2023/2024 inicio una nueva etapa en Austria con el Red Bull Salzburgo, club con el que debutó en competiciones europeas como la Champions League y la Europa League.

Durante su etapa en el conjunto austriaco, Ratkov también protagonizó uno de los momentos más destacados de su carrera al marcar el gol más rápido de la Bundelisga. Fue el 17 de febrero de 2024, ante el FC Blau-Weiß Linz, cuando adelantó a su equipo a los seis segundos del inicio del encuentro. Después de disputar 99 partidos y anotar 22 goles con el Red Bull Salzburgo, en el mes de enero del presente año, se incorporó a la SS Lazio. Con el conjunto italiano ha participado en nueve encuentros.

El nuevo atacante levantinista también es internacional con Serbia. Ratkov ha defendido la camiseta de su país en las categorías Sub-19 y Sub-21 y, el 14 de octubre de 2023, debutó con la selección absoluta.

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¡Bienvenido a tu nueva casa, Petar!