Martín Krug jugará esta temporada cedido en el Juventud Torremolinos

La operación salida del Levante, frenética en las últimas horas de mercado, pasa también por una de las perlas de su filial. Sin embargo, tendrá billete de vuelta al ser uno de los diamantes de la factoría de Buñol, desde el objetivo de que regrese al Ciutat de València preparado para dar el salto definitivo. Martín Krug, según pudo saber Superdeporte, se marcha cedido al Juventud Torremolinos sin opción de compra hasta final de temporada. La operación tiene como finalidad que el central se curta en un entorno acorde a las exigencias del fútbol profesional, que coja galones y siga desarrollando las virtudes que lo sitúan como el central del futuro en Orriols.

El nacido en Chicago, después de hacer la pretemporada con los 'mayores' y de marcar en el primer amistoso frente al Leganés, debutó en Copa del Rey en diciembre de 2025 contra el Cieza y, desde entonces, no tuvo más participaciones con el primer equipo, pero no dejó de ser una de las piezas más relevantes de un Atlético Levante que se quedó a las puertas de subir a 2ºRFEF después de renovar su vínculo con el club hasta 2028.

Caracterizado por ser un central autoritario debido a su 1,93 de altura, su gran juego de pies, donde puede utilizar tanto el derecho como el izquierdo sin desentonar, su capacidad para ganar duelos y su mentalidad de buscar siempre el contacto para desestabilizar a los delanteros rivales mediante un sólido temperamento, el Juventud Torremolinos se aprovechará de las múltiples virtudes que ostenta Martín Krug durante la 26/27, mientras el Levante le espera en el futuro convencido de que se cesión en 1ºRFEF será beneficiosa para todas las partes.

COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE

El Levante UD ha llegado a un acuerdo con el Juventud Torremolinos CF para que Martin Krug juegue como cedido en el club malagueño hasta final de temporada.

El defensa panameño llegó a la disciplina levantinista en 2022 después de que el área de formación internacional detectara su potencial durante un tryout celebrado en Chicago. Krug se incorporó entonces al programa internacional del Levante UD para continuar su formación. En 2024 dio el salto al Juvenil B y, poco después, al Juvenil A, antes de debutar con el Atlético Levante UD. Su progresión le llevó a realizar la pretemporada con el primer equipo y, el 3 de diciembre de 2025, a estrenarse oficialmente con el Levante UD en la Copa SM El Rey frente al CD Cieza.

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En el apartado internacional, Martin Krug ha representado a Panamá en las categorías Sub-17 y Sub-20 hasta que el 17 de junio de 2024 debutó con la absoluta.