Petar Ratkov, al Levante UD: estas son las cifras del fichaje

El Levante UD necesita incorporar varios jugadores para reforzar una plantilla con la que aspirar a mantener de nuevo la categoría. La salida de Carlos Espí al Real Madrid y la posible marcha de otros jugadores importantes como Carlos Álvarez o Etta Eyong dejan la parcela ofensiva en una incertidumbre. Ahora, Luís Castro gana un efectivo de altura.

El Levante UD ha cerrado la incorporación de Petar Ratkov en calidad de cedido por la Lazio. El cuadro italiano pagó 13 millones al Salzburgo en enero y ahora tienen claro que lo mejor es que el joven delantero de 23 años y 193 centímetros tenga minutos fuera antes de regresar.

El internacional serbio destacó el curso pasado en una primera vuelta con el Red Bull Salzburgo en donde anotó 9 goles en 17 encuentros ligueros, aunque no tuvo suerte (ni minutos) en la Seria A. El delantero es diestro, pero se deja caer a la banda izquierda con facilidad y no son pocos los equipos que han estado detrás de él este verano. Uno de ellos fue el Sevilla FC, aunque finalmente ha sido el Levante UD quien se ha hecho con la cesión de Ratkov mientras que los del Sánchez Pizjuán han optado por incorporar a otro atacante.

Cesión pagada con opción de compra

Según el periodista Gianluca Di Marzio, la operación tendrá un coste de cerca de un millón de euros para el club del Ciutat, que ha tenido que pagar dicha cantidad para obtener el cotizado préstamo. Por otro lado, el Levante UD se guarda una opción de compra de 14 millones de euros. Evidentemente el club no cuenta con ese dinero en caja para poder pagarla a final de temporada, pero quieren mantener la sartén por el mango por si cuajara un sorprendente curso y traducir la ejecución de dicha opción de compra en una gran venta.

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Con este movimiento, quien pierde peso en el equipo y gana boletos para abandonarlo antes del cierre de mercado es Etta Eyong, quien no logró recuperar su capacidad goleadora tras participar en la pasada Copa de África.