Tay Abed se marcha al Real Valladolid
El Levante confirma la cesión del extremo al conjunto pucelano hasta final de temporada
El Levante, a tres horas de finalizar el mercado de fichajes, oficializa la segunda salida del día. Tras la cesión de Dani Martín al Valladolid, Tay Abed realiza el mismo trayecto para desarrollar su carrera en Pucela en calidad de cedido hasta final de temporada. A poco para el cierre de la ventana de transferencias, el club levantinista sigue trabajando a destajo para desatascar las salidas de Carlos Álvarez al América y de Etta Eyong.
COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE UD
El Levante UD y el Real Valladolid han llegado a un acuerdo para la cesión de Tay Abed al conjunto blanquivioleta hasta final de temporada.
El futbolista recaló en la entidad granota el pasado mes de enero procedente del PSV Eindhoven, convirtiéndose en una de las incorporaciones del Levante UD durante el mercado de invierno. Desde su llegada, el internacional con Israel ha participado en siete encuentros oficiales.
El Levante UD le desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa que inicia en el Real Valladolid.
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