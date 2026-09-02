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DIRECTO | Rueda de prensa de Héctor Rodas sobre el balance del mercado
Etta Eyong y cómo afecta el fairplay para el Levante
Etta es un gran activo nuestro. Llamó la atención de muchos equipos y después de la Copa África irrumpió Espí. Han llegado ofertas importantes para el club. Exóticas, Premier y España. Ha decidido quedarse, sacar su mejor versión. Vamos a apoyarle para que nos dé la permanencia. Tienes plusvalías y contingencias pasadas que complican el fairplay. Hemos tenido un fairplay limitado de 5 millones pero vender en torno a 40 millones tiene mérito. El club está buscando tener cierta estabilidad que no es fácil después de lo que arrastra. Hemos agigantado a plazos agigantados lo que hemos heredado.
Héctor Rodas valora el mercado
Hay que hacer movimiento desde cero y trabajar en muchas cosas. Agradecer a José Danvila, que ha hecho otro esfuerzo importante, a Jose Gila, que ha estado siempre conmigo, y a mi equipo de trabajo. Ha sido otro mercado complicado por la situación que hemos arrastrado. Hemos sido proactivos y estamos contentos con el mercado que se ha hecho.
Arranca la rueda de prensa de Héctor Rodas para valorar el mercado de fichajes del Levante UD.
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