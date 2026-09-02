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El Levante se queda sin el fichaje de Sergio Akieme

El lateral del Stade de Reims cerró su aterrizaje a Orriols pero la documentación no llegó a tiempo a la sede de LaLiga

Akieme en Francia.

Akieme en Francia. / AGENCIAS

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Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El cierre de mercado en el Levante ha sido frenético en todos los sentidos. 11 incorporaciones ha sumado la dirección deportiva a las filas de Luís Castro con el lamento de no haber llegado a tiempo para sumar una más al filo del deadline.

Javi Guerra corre perseguido por Akieme

Javi Guerra corre perseguido por Akieme / SD

Sergio Akieme, lateral izquierdo con el Stade de Reims, estaba a punto de convertirse en el fichaje que sellaba la plantilla, pero, según el diario AS, la documentación de su fichaje no llegó a tiempo a la sede de LALIGA.

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Marc y Manu por la izquierda

De esta manera, el Levante afrontará la primera vuelta de competición con Manu Sánchez y Marc Santos en el lateral izquierdo, mientras que el ex del Almería continuará su carrera en Francia, como mínimo, hasta enero.

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