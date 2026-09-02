Málaga CF - Levante UD: Hora y dónde ver el partido en vivo y en directo online

El Levante UD mira ya a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports tras el cierre del mercado de fichajes. Los granotas viajarán hasta Málaga para visitar La Rosaleda en su próximo compromiso doméstico. El cuadro de Luís Castro lo hará con optimismo y buenas sensaciones después de la goleada al Real Betis en el primer partido celebrado en el Ciutat de València este curso.

Un resultado que puede ser el punto de inflexión para un Levante UD que se quedó a cero contra Osasuna y Espanyol en las dos salidas que ha tenido en Liga hasta la fecha. Así pues los granota se medirán a uno de los recién ascendidos a Primera División. Un Málaga que todavía no sabe lo que es ganar y que tan solo ha sumado un punto en tres partidos.

Levante UD - Real Betis: Hora y dónde ver el partido en vivo y en directo online

El Levante UD tendrá su tercer desplazamiento esta temporada en la cuarta fecha del campeonato de Primera División. El duelo entre el Málaga CF y el Levante UD está programado para este domingo 6 de septiembre a partir de las 18:30 horas.

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