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"Hacer esta plantilla con el fairplay que tenemos, con jugadores doblando posiciones, no es fácil"

Héctor Rodas se mostró satisfecho con la plantilla pese al no aterrizaje de Sergio Akieme, aunque pelearán hasta el final por su incorporación

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