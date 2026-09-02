"Hacer esta plantilla con el fairplay que tenemos, con jugadores doblando posiciones, no es fácil"

La mejor opción para Ndukwe fue el Levante

Ndukwe estuvimos en el Mundial de Catar sub17. Haces el informe y conoces todo. Cuando sabes el destino empiezas a preguntar situaciones. Hizo una pretemporada muy buena en el primer equipo y hablamos con el Liverpool para tener esa opción. Desechó opciones superiores a nivel económico. No tiene cláusula de minutos y pueden repescarlo, pero el Liverpool nos manda tranquilidad.