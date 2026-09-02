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"Hacer esta plantilla con el fairplay que tenemos, con jugadores doblando posiciones, no es fácil"
Héctor Rodas se mostró satisfecho con la plantilla pese al no aterrizaje de Sergio Akieme, aunque pelearán hasta el final por su incorporación
Finaliza la rueda de prensa de Héctor Rodas para valorar el mercado del Levante.
La mejor opción para Ndukwe fue el Levante
Ndukwe estuvimos en el Mundial de Catar sub17. Haces el informe y conoces todo. Cuando sabes el destino empiezas a preguntar situaciones. Hizo una pretemporada muy buena en el primer equipo y hablamos con el Liverpool para tener esa opción. Desechó opciones superiores a nivel económico. No tiene cláusula de minutos y pueden repescarlo, pero el Liverpool nos manda tranquilidad.
Cabello y Paco Cortés
Con Paco lo repescamos y confiamos. Es un proyecto del club al igual de Cabello. Ayer llamé a Cabello para que estuviese tranquilo. Si no tienes bajage empiezas último pero el año es muy largo.
Julio Díaz
El entorno no fue lo profesional. No debo favores a nadie. Trabajamos con agencias que nos ayudan y ya sabemos con otra con la que no queremos trabajar.
Cuánto le queda al Levante para llegar al 1:1
Si este año logramos la permanencia estaremos cerca de la regla 1:1. El Deportivo de A Coruña bajó e hizo un reset. En nuestro caso tenemos penalizaciones que afectan a los salarios.
Plantilla con muchos cedidos
Si tuviese dinero firmaría tener a todos los cedidos. Hasta que no estemos en la regla 1:1... Vienen con un salario muy bajo. Hay que hacer una combinación dentro de nuestras posibilidades.
No renovación de Pablo Martínez
Viendo las alternativas decidimos otro perfil y se lo comunicamos. Le deseo lo mejor.
Mensaje para la afición
Que sigan apoyando al equipo. Hace años que no veía una comunión así. La gente no animaba tanto como hace tiempo. El equipo recibe ese apoyo. Son muy importantes. Las victorias más importantes se consiguieron en casa.
Axel Tape
Viene para la posición del 6. Pero tiene mucha polivalencia. Enriquece mucho la plantilla.
Situación del Levante
No. Es mucho peor de lo que pensaba. Te enteras de cosas pero yo no estaba. El roto que hay lo tenemos que solucionar.
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