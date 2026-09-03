Olasagasti recuerda la manita ante el Real Betis y el regreso al Ciutat de València

El Levante ha comenzado la Liga con 4 puntos de 9 posibles, derrota ante el Espanyol, empate en Pamplona y una contundente victoria ante el Betis en el Ciutat que, sin duda, ha vuelto a despertar la ilusión en toda la afición granota. Los de Luis Castro se miden el domingo ante el Málaga en La Rosaleda a las 18:30 horas.

Valencia. Estadio Ciutat de Valencia Partido de liga Levante UD vs Real Betis Balompié VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Jon Ander Olasagasti anotó el pasado domingo su segundo tanto con el Levante, pero el primero en casa. El mediocentro destaca la progresión del equipo en estos primeros encuentros de la temporada y las ganas de toda la plantilla de seguir mejorando. Ha repasado ese tercer encuentro ante el conjunto verdiblanco: "El hecho de volver a casa con tu gente y poder conseguir la primera victoria de la temporada, de esa manera y contra un equipo tan difícil como es el Betis, la verdad es que estamos muy contentos”, señaló.

Olasagasti conduciendo un balón ante el Barcelona en el Camp Nou / LALIGA

Además, la felicidad de anotar el quinto gol con tu afición para sellar una tarde histórica. “Me quedo con la victoria y ojalá sean muchas más”, asegura. Olasagasti también destaca la evolución del equipo en este arranque liguero y las ganas de la plantilla de seguir progresando: “Hemos ido de menos a más. Es verdad que el primer partido no fue muy bueno, pero tenemos que ir corrigiendo matices. Este último partido ha sido bueno, pero también hay cosas que mejorar siempre, así que no nos podemos relajar y tener claro que si no salimos así siempre esto es muy difícil”.

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La afición

Olasagasti reconoce el apoyo de la afición levantinistas durante la temporada pasada y la presente. “La última parte de la temporada pasada fue un espectáculo. Ibas a casa y sabías que iban a estar ahí siempre. Te animaban, te empujaban en los momentos malos y este año ha empezado así también. Gracias a ellos también hemos conseguido esta primera victoria en casa”, declaró.