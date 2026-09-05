Etta Eyong se cae de la convocatoria del Levante UD
"Ayer hizo todo el entrenamiento y por la tarde sintió molestias, si hay molestias, no corremos riesgos", explica Luís Castro
El técnico del Levante UD Luís Castro ha dado la lista de convocados para el partido contra el Málaga con una novedad importante. Etta Eyong no viaja con el equipo y no jugará este domingo en La Rosaleda. El entrenador ha explicado el motivo de su ausencia en la rueda de prensa:
"Ayer hizo todo el entrenamiento y por la tarde sintió molestias. Si hay molestias, no corremos riesgos. Vamos a ver qué tiene. Queremos saber al 100% cómo está”, decía minutos antes de ser descartado. Además de Etta, Primo también causa baja por lesión.
Axel Tape y Ratkov, por su parte, sí viajan aunque están en proceso de adaptación. "La semana de entrenamientos ha sido normal, han estado bien, pero todavía están conociendo al equipo. El grupo es muy sano, entonces no es difícil adaptarse. Los han acogido muy bien. Si tenemos necesidad de utilizarlos, lo vamos a hacer. Pero necesitan un poco de tiempo. Individualmente pueden dar cosas", añadía Castro.
La lista
Estos son los jugadores convocados para el encuentro correspondiente a la Jornada 4 de LALIGA EA SPORTS que disputará el Levante UD, mañana domingo a las 18:30 horas, ante el Málaga CF en el Estadio La Rosaleda.
1 P. Cuñat
2 Mandi
3 Ndukwe
4 Dela
5 H. Sotelo
6 Requena
7 R. Brugué
8 Olasagasti
9 I. Romero
10 Ratkov
11 Musuayi
13 Ryan
14 Cabello
16 Tape
17 Víctor G.
18 Bardeli
20 O. Rey
22 Toljan
23 M. Sánchez
24 Thiago
27 P. Cortés
29 Nacho Pérez
33 M. Santos
36 I. Galdin
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