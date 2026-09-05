Etta Eyong se cae de la convocatoria del Levante UD

El técnico del Levante UD Luís Castro ha dado la lista de convocados para el partido contra el Málaga con una novedad importante. Etta Eyong no viaja con el equipo y no jugará este domingo en La Rosaleda. El entrenador ha explicado el motivo de su ausencia en la rueda de prensa:

"Ayer hizo todo el entrenamiento y por la tarde sintió molestias. Si hay molestias, no corremos riesgos. Vamos a ver qué tiene. Queremos saber al 100% cómo está”, decía minutos antes de ser descartado. Además de Etta, Primo también causa baja por lesión.

Axel Tape y Ratkov, por su parte, sí viajan aunque están en proceso de adaptación. "La semana de entrenamientos ha sido normal, han estado bien, pero todavía están conociendo al equipo. El grupo es muy sano, entonces no es difícil adaptarse. Los han acogido muy bien. Si tenemos necesidad de utilizarlos, lo vamos a hacer. Pero necesitan un poco de tiempo. Individualmente pueden dar cosas", añadía Castro.

La lista

Estos son los jugadores convocados para el encuentro correspondiente a la Jornada 4 de LALIGA EA SPORTS que disputará el Levante UD, mañana domingo a las 18:30 horas, ante el Málaga CF en el Estadio La Rosaleda.

1 P. Cuñat

2 Mandi

3 Ndukwe

4 Dela

5 H. Sotelo

6 Requena

7 R. Brugué

8 Olasagasti

9 I. Romero

10 Ratkov

11 Musuayi

13 Ryan

14 Cabello

16 Tape

17 Víctor G.

18 Bardeli

20 O. Rey

22 Toljan

23 M. Sánchez

24 Thiago

27 P. Cortés

29 Nacho Pérez

33 M. Santos

36 I. Galdin