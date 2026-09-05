Luís Castro: "El mercado del Levante UD ha sido muy muy bueno"

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, valoró positivamente el mercado de fichajes del club. El técnico portugués considera que ha sido "muy muy bueno" .“Con el presupuesto que tenemos nosotros y nuestras dificultades, yo pienso que ha sido un mercado muy bueno. Tienes lo que tienes, y no es fácil hacer una plantilla competitiva cuando tienes menos presupuesto incluso que algún equipo de Segunda. Con nuestro presupuesto, pienso que ha sido un mercado muy muy bueno”.

Castro advirtió este sábado de la dificultad del partido que su equipo disputará el domingo en La Rosaleda ante el Málaga y aseguró que sus jugadores deberán ofrecer su mejor versión para conseguir un resultado positivo. “O estamos al cien por ciento en Málaga o lo vamos a pasar mal”, afirmó el entrenador del Levante en la rueda de prensa previa al partido y tras el entrenamiento del equipo en el Ciutat de València.

Castro destacó el buen inicio del conjunto malagueño, que todavía no ha perdido como local y que, en su opinión, ha competido bien en sus tres primeros encuentros. “Es un muy buen equipo. El Málaga ha hecho tres partidos buenos, han competido contra esos equipos”, señaló.

El técnico portugués auguró además una evolución positiva del conjunto andaluz durante la temporada. “Tiene calidad, muy buena cantera y pienso que es una plantilla que va a crecer durante la temporada”, apuntó.

El objetivo del Levante, explicó, es regresar de Málaga con un buen resultado, aunque evitó marcarse metas a largo plazo. “Todos los puntos te van a sumar. Mirar al final de año lo que va a pasar es muy difícil. Lo que vamos a hacer es dar el máximo por el club, honrar el escudo, pero LaLiga es muy competitiva”, indicó.

“No puedo adivinar el futuro”, concluyó Castro, quien insistió en que el Levante deberá estar “a tope” porque “no hay partidos fáciles en LaLiga”.

Los delanteros

Castro también valoró la competencia en la delantera y destacó el trabajo de Iván Romero. “Si todos los delanteros hacen el partido que hizo Iván Romero, yo me quedo muy contento”, afirmó. “El que esté mejor juega”, añadió.

Noticias relacionadas

Sobre Pablo Martínez, ahora jugador del Málaga tras no renovar con el Levante, Castro destacó su importancia la pasada campaña y su buena relación personal con él.