Málaga CF - Levante UD: Alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

El Levante UD mira ya a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports tras el cierre del mercado de fichajes. Los granotas viajarán hasta Málaga para visitar La Rosaleda en su próximo compromiso doméstico. El cuadro de Luís Castro lo hará con optimismo y buenas sensaciones después de la goleada al Real Betis en el primer partido celebrado en el Ciutat de València este curso.

Un resultado que puede ser el punto de inflexión para un Levante UD que empató a cero contra Osasuna y perdió ante el Espanyol en las dos salidas que ha tenido en Liga hasta la fecha. Así pues los granota se medirán a uno de los recién ascendidos a Primera División. Un Málaga que todavía no sabe lo que es ganar y que tan solo ha sumado un punto en tres partidos.

Levante - Betis. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Baja granota de última hora

El técnico del Levante UD Luís Castro ha dado la lista de convocados para el partido contra el Málaga con una novedad importante. Etta Eyong no viaja con el equipo y no jugará este domingo en La Rosaleda. El entrenador ha explicado el motivo de su ausencia en la rueda de prensa:

"Ayer hizo todo el entrenamiento y por la tarde sintió molestias. Si hay molestias, no corremos riesgos. Vamos a ver qué tiene. Queremos saber al 100% cómo está”, decía minutos antes de ser descartado. Además de Etta, Primo también causa baja por lesión.

Axel Tape y Ratkov, por su parte, sí viajan aunque están en proceso de adaptación. "La semana de entrenamientos ha sido normal, han estado bien, pero todavía están conociendo al equipo. El grupo es muy sano, entonces no es difícil adaptarse. Los han acogido muy bien. Si tenemos necesidad de utilizarlos, lo vamos a hacer. Pero necesitan un poco de tiempo. Individualmente pueden dar cosas", añadía Castro.

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