Carlos Álvarez aterriza en el Club América dispuesto a hacer historia: "Tengo muchas ganas. Estoy muy motivado"

Carlos Álvarez se prepara para escribir su nombre con letras de oro en las páginas más gloriosas del Club América. Su aterrizaje a la capital de México ha levantado muchísima expectación en el entorno de Las Águilas y, de cara a una etapa en la que tiene altas expectativas, el exfutbolista del Levante está dispuesto a dejar la misma huella que en Ciutat de València. Tardó en volar hacia tierras aztecas, pero llegó este sábado a su nueva aventura con ilusión y ganas de asentar al club más laureado de México en la gloria más absoluta.

"Tengo muchas ganas, estoy muy motivado. Tanto de conocer el club como el país. Me da mucha curiosidad y creo que me va a gustar mucho. Me da esa sensación", aseguró en los canales oficiales del Club América, donde reconoció que Álvaro Fidalgo, actual futbolista del Betis que protagonizó cinco temporadas para el recuerdo en el cuadro amarillo, puso de su parte para convencer al 'pelusa' de Orriols. "Hablé con Fidalgo y me habló increíble. Me puso al servicio de todo. A él no lo conocía personalmente pero me pareció muy buena persona. A raíz de todo esto surgió la conversación y muy bien".

Noticias relacionadas

Un número con mucha responsabilidad

Carlos Álvarez recibió una acogida a la altura de las grandes estrellas, dispuesto a marcar un antes y un después en El Azteca y a regalar noches para el recuerdo vestido con los colores del Club América... y luciendo un dorsal con mucho prestigio en la historia del club. Lo portaron leyendas como Carlos Reinoso, Alberto García Aspe o Álvaro Fidalgo. Ahora el mediapunta andaluz se dispone a escribir su propia historia con el '8' a la espalda. "Esta camiseta es preciosa, brutal. Qué ganas de ponérmela. Muy top. Lo voy a llevar con orgullo, con sacrificio y, sobre todo, con mucha responsabilidad. Sé que es un dorsal histórico en el club", comentó, emocionado, el nuevo '8' del América.