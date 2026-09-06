El Levante sale vivo de La Rosaleda gracias a Mathew Ryan

El 117 aniversario del Levante y el homenaje a José Ballester Gozalvo, primer presidente en la historia del club, reflejado en una simbólica cuarta equipación, fueron insuficientes para sumar una victoria que disparase los ánimos del conjunto de Luís Castro tras su apoteósica victoria ante el Betis. El equipo levantinista tuvo que conformarse con el empate (0-0) en su visita a La Rosaleda después de protagonizar un encuentro tolerante en defensa y frío en ataque que, tal vez, justifica la unidad sumada, aunque sea consciente de que Mathew Ryan volvió a ser determinante para que el devenir de los acontecimientos no fuera perjudicial según los intereses granotas. El arquero australiano, a los cinco minutos del inicio, apareció para repeler una pena máxima ejecutada por Chupe que apenas sirvió para que el Levante diese un paso al frente y recuperase su dinamismo en ataque. Aun así, aunque sea como consuelo, el empate contra el Málaga sirvió para seguir sumando puntos en el casillero y extraer la conclusión de que, por segundo encuentro consecutivo a domicilio, los de Luís Castro saben sufrir lejos del Ciutat de València y son capaces de cerrar su portería aunque tenga que aparecer, para beneficio de los de Orriols, un guardameta cada vez más trascendental.

Pese a ello, el guion pudo ser bien distinto si el Levante hubiera aprovechado su primer acercamiento. Thiago Fernández, con La Rosaleda aún ubicándose en sus asientos, exigió a Alfonso Herrero antes de que se cumpliera el primer minuto de partido, dándole al Levante unas esperanzas en dominar la contienda que se esfumaron transcurridos 300 segundos. El Málaga, ausente de triunfos en su vuelta a Primera División, encontró una vía de escape para adelantarse no solo en el marcador, sino también para imponer su ley frente a un combinado levantinista impreciso: Nacho Pérez desvió un centro lateral con el codo y el colegiado señaló el punto de penalti. Peor no pudo iniciar el duelo para el Levante, testigo de cómo Pablo Martínez cogió el esférico amenazando con lanzar el penalti para terminar cediéndole el esférico a Chupe. Todo se puso de cara para los locales hasta que Mathew Ryan, quedándose parado en el centro de la portería, repelió el lanzamiento. La jugada siguió y acabó en el fondo de las mallas, pero '9', en su intento de recoger el rechace, provocó una falta sobre Dela.

Para fortuna levantinista, el marcador no se movió en beneficio del Málaga, aunque el conjunto de Juan Funes aumentó sus credenciales sobre el terreno de juego y apenas dio opción al Levante de merodear por las inmediaciones de la portería defendida por Alfonso Herrero. Los acercamientos, de hecho, fueron constantes, con Larrubia agitando el frente de ataque y protagonizando la más peligrosa de la primera mitad: avanzó hasta área contraria, recortó a Manu Sánchez y lanzó un disparo que lamió el palo derecho de Mathew Ryan. Necesitó, por todos los medios, reaccionar un Levante que, a pesar de ello, intimidó con una pelota parada de Dela que, desde aproximadamente 30 metros, se marchó rozando la escuadra. No en vano, la incidencia ofensiva de los granotas fue inexistente durante la primera mitad.

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La segunda parte, sin embargo, sirvió para que el Levante mostrase una cara distinta. Cinco minutos necesitó para despertar y transmitir peligrosidad, aunque fuera durante un tramo de 15 minutos en un partido donde el Málaga estuvo un peldaño por encima. Replicó Iván Romero un lanzamiento lejano de Recio con otro desde una distancia similar, para que el equipo de Luís Castro aumentase sus pretensiones y estuviese mejor asentado sobre el césped de La Rosaleda. El estado de lucidez fue alto, pero se desaprovechó, en gran parte, debido a una felina estirada de Alfonso Herrero. Nacho Pérez, recogiendo un balón embarullado en el área tras un saque de esquina, vio cómo el arquero malaguista le desvió el disparo con una mano milagrosa para darle alas a un Málaga que quemó todas las naves en los últimos 20 minutos de partido. Imprimiendo velocidad por las bandas y arrinconando en defensa a un Levante cuyos cambios no fueron eficientes, los de Luís Castro desaparecieron en ataque para intentar amarrar un punto que tuvieron que dar por bueno.