Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Málaga CF
El técnico del Levante mantiene a los mismos 11 que ganaron la semana pasada al Betis
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València
El Levante afronta en La Rosaleda la cuarta jornada de LaLiga EA Sports con la ilusión de que sea un día para el recuerdo. Este 6 de septiembre de 2026 el club celebra su 117 aniversario y, después de la sensacional victoria ante el Betis, quieren sumergirse en un estado de felicidad sumando de tres contra el Málaga. Luís Castro, tras un cierre de mercado frenético, mantiene a los once jugadores que arrasaron ante los béticos la pasada jornada a pesar de tener piezas como Ratkov o Axel Tape a su disposición.
ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD
Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Bardeli; Iván Romero, Roger Brugué, Thiago Fernández.
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