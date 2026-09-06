En Directo
"Ha sido un partido de momentos, por eso creo que el empate es justo"
El entrenador del Levante analiza el duelo en La Rosaleda y valora el punto como positivo
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro tras el empate contra el Málaga.
Nacho Pérez, Musuayi y Requena
Requena hizo lo que le pedimos. Musuayi tiene cosas muy buenas pero aún se está habituando a la intensidad de LaLiga. Pese a ello está entrenando bien y no ha entrado mal al partido. Lo de Nacho no es nada. Teníamos balones por la derecha y llegaba bien, pero estaba cansado. Toljan fresco nos podía dar más por ahí.
Amarilla a Mandi y a Castro
Le ha dicho al árbitro que un jugador le pegó un golpe. No ha hablado mal con el árbitro pero hay jugadores que parece que no pueden hablar. He ido a por él para que saliera. No ha faltado el respeto a nadie. Solo le ha dicho que le pegaron y le pitaron falta a él. Si no podemos hablar, no podemos hablar. Sobre mi amarilla, respeto a todo el mundo y los árbitros se pueden equivocar, pero le dije al cuarto que Toljan no sacó de banda porque entró un balón desde la grada. El árbitro siguió contando. No quería que le sacaran amarilla por perder tiempo por culpa del balón. Encima me amenazó con la segunda amarilla. Seguiré hablando con los árbitros con respeto. No puedo ser entrenador de fútbol y no hablar. Nunca me han visto hablar mal de los árbitros en rueda de prensa. Hablaré con ellos pero nunca sobre ellos en rueda de prensa.
Perfil de partido distinto y cambios en el descanso
Sabíamos que iban a hacer una cosa diferente cuando vimos el once. Tal vez debo hablar diferente. He demorado a algunos jugadores a comprender el juego. En la segunda parte lo hicimos mejor y dominamos bien. Al final ha sido más por corazón suyo. Ha sido un partido por momentos, por eso creo que el empate es justo.
Segundo empate a domicilio pero equipo dominado
Hemos empezado bien. Hemos tenido una clara de Thiago, otra de Nacho y otra de Brugué. Sabíamos que íbamos a sufrir. Pienso que en la primera mitad ajustamos defensivamente porque iban a hacer una presión diferente. La segunda mitad empezamos mejor pero en los últimos minutos intentabas salir y no era posible. Tenían el balón y les empujaban en su estadio. Pienso que en los últimos minutos han sido mejores, pero en el inicio de la segunda parte lo hemos sido nosotros. En la primera parte ha sido por igual. El punto es bueno.
- Flick da el parte médico de Lamine Yamal y Gabriel Jesús para el Valencia CF - FC Barcelona
- Corberán habla del mercado, el Barcelona, Elliott, Gayà, Otorbi y... ¡la lesión de Foulquier!
- Almeida se lleva un bajón en su debut con el Racing
- Baja confirmada del Valencia CF contra el FC Barcelona: más problemas para Corberán
- Alineaciones probables del Valencia CF - FC Barcelona de LaLiga en Mestalla
- La lista de convocados de Carlos Corberán para el Valencia CF - FC Barcelona
- Valencia - Barcelona | Calor extremo en Mestalla: protestas contra Meriton y un equipo en descenso
- La IA predice las opciones de descenso del Valencia CF a Segunda. ¡Solo 5 equipos tienen más probabilidades!