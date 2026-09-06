"Ha sido un partido de momentos, por eso creo que el empate es justo"

Amarilla a Mandi y a Castro

Le ha dicho al árbitro que un jugador le pegó un golpe. No ha hablado mal con el árbitro pero hay jugadores que parece que no pueden hablar. He ido a por él para que saliera. No ha faltado el respeto a nadie. Solo le ha dicho que le pegaron y le pitaron falta a él. Si no podemos hablar, no podemos hablar. Sobre mi amarilla, respeto a todo el mundo y los árbitros se pueden equivocar, pero le dije al cuarto que Toljan no sacó de banda porque entró un balón desde la grada. El árbitro siguió contando. No quería que le sacaran amarilla por perder tiempo por culpa del balón. Encima me amenazó con la segunda amarilla. Seguiré hablando con los árbitros con respeto. No puedo ser entrenador de fútbol y no hablar. Nunca me han visto hablar mal de los árbitros en rueda de prensa. Hablaré con ellos pero nunca sobre ellos en rueda de prensa.