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"Ha sido un partido de momentos, por eso creo que el empate es justo"

El entrenador del Levante analiza el duelo en La Rosaleda y valora el punto como positivo

Luís Castro en La Rosaleda.

Luís Castro en La Rosaleda. / LALIGA

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Rafa Esteve

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