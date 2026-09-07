Camerún se quiere llevar al lesionado Etta Eyong

La situación de Etta Eyong ha abierto un nuevo frente en el Levante UD. El delantero camerunés, que se perdió el partido del domingo ante el Málaga por problemas físicos, ha sido incluido este lunes en la convocatoria de Camerún para los tres compromisos que disputará la selección africana entre finales de septiembre y principios de octubre. Una citación que ha llegado mientras el atacante sigue lesionado y cuya publicación ha tenido una rápida respuesta desde Orriols.

Apenas una hora después de conocerse la lista de David Pagou, el Levante ha hecho público un comunicado oficial con el resultado de las pruebas médicas realizadas al futbolista. El diagnóstico confirma que Etta Eyong presenta una lesión en el músculo recto anterior de la pierna derecha y, por el momento, el club no fija un plazo concreto para su regreso. El atacante queda pendiente de evolución antes de poder reincorporarse a los entrenamientos. El hecho de no aclarar un plazo concreto es algo que puede conllevar problemas para la desconvocatoria y está por ver si hacen igualmente viajar al jugador a realizar pruebas independientes.

La lesión se produjo durante la preparación del encuentro frente al Málaga. Eyong completó el entrenamiento del viernes, pero posteriormente comenzó a notar molestias. Luís Castro ya había advertido en la previa de La Rosaleda de que el cuerpo técnico no estaba dispuesto a asumir riesgos: "Si hay molestias, no corremos riesgos. Vamos a ver qué tiene. Queremos saber al 100% cómo está", explicó el portugués. Finalmente, el delantero ni siquiera entró en la convocatoria para el partido.

El Levante celebra un gol de Etta Eyong / Levante UD

Camerún cuenta con Etta pese a la lesión

Eso no le importa a la Federación de Camerún. Han incluido a Etta Eyong entre los 26 futbolistas convocados para la próxima ventana internacional. La selección camerunesa tiene previsto enfrentarse a Islas Comoras el 24 de septiembre y a Congo el día 29, ambos encuentros correspondientes a la clasificación para la próxima Copa de África. Posteriormente disputará un amistoso contra Costa de Marfil el 3 de octubre.

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La decisión coloca ahora el foco sobre la evolución física del delantero granota. Todavía quedan dos semanas para el primero de los partidos de Camerún, por lo que la federación africana confía aparentemente en que pueda recuperarse a tiempo. El Levante UD, sin embargo, acaba de dejar constancia pública de que su atacante está lesionado y que su vuelta al trabajo dependerá de cómo evolucione en los próximos días. Se viene polémica con un hombre importante en la rotación de Luís Castro.