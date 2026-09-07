Parte médico de Etta Eyong

El Levante UD ha hecho público a través de un comunicado la lesión que sufre Etta Eyong, que le impidió jugar el partido ante el Málaga el domingo. El jugador, que ha sido convocado con su selección para dentro de dos semanas, ha sido sometido a pruebas médicas que confirman que el jugador "presenta una lesión en el músculo recto anterior de su pierna derecha".

Los servicios médicos del club no han estimado un periodo de baja, queda pendiente de evolución para incorporarse a las órdenes de Luís Castro, aunque podría perderse el encuentro del domingo en el Ciutat de València ante el FC Barcelona.

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Parte médico oficial

Etta Eyong sufrió unas molestias en el entrenamiento del pasado viernes que le impidieron estar disponible para el encuentro disputado ante el Málaga CF. Las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos del club confirman que presenta una lesión en el músculo recto anterior de su pierna derecha. El jugador queda pendiente de evolución para incorporarse a los entrenamientos del Levante UD.