Confirmado: El Levante UD se queda sin el fichaje de Akieme
La FIFA ha rechazado la petición del club del Ciutat para poder inscribir al lateral como cedido fuera de mercado
Había pocas esperanzas. Ahora ya ninguna. El Levante UD ya sabe que no podrá contar con Akieme como refuerzo para el lateral por lo menos hasta que se vuelva a abrir el mercado de fichajes de enero. El acuerdo estaba cerrado, pero por una cosa u otra, el papeleo se retrasó tres minutos más de la cuenta y LaLiga echó el cierre.
Sergio Akieme, lateral izquierdo con el Stade de Reims, estaba a punto de convertirse en el fichaje que sellaba la plantilla. El madrileño de 28 años ha ido de más a menos y prueba de ello es que todavía no ha debutado en la liga francesa. Llegó del Almería al Reims por 6 millones de euros, haciéndose con la titularidad habitual tanto en la 24/25 como el curso pasado en la Ligue 2.
La FIFA rechaza al Levante UD
El Levante UD, consciente de que es un lateral de garantías al que se le queda muy pequeña la categoría de plata del fútbol francés, negoció su llegada en forma de cesión. Se acordó incluso el porcentaje de ficha a abonar... pero la operación se quedó a cerca de 180 segundos de hacerse. El club del Ciutat recurrió a la FIFA para que permitiera su inscripción con retraso, pero tal y como adelantó el periodista Ismael Algarra y ha podido confirmar SUPER, el estamento internacional ha denegado el permiso. Como suele ser habitual en estos casos.
Dos laterales que sólo suman 40 años
Con este panorama, Luís Castro ya sabe que ahora todo el peso del carril zurdo queda en manos de Manu Sánchez... y del jovencísimo Marc Santos.
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