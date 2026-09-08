El valenciano Carlos Espí debuta en Champions League con el Real Madrid

Carlos Espí sigue dando pasos hacia delante. El delantero valenciano vivió este martes uno de esos momentos que, aunque apenas duren unos segundos sobre el césped, quedan guardados para siempre en la carrera de un futbolista. El canterano del Levante UD debutó en la Champions League contra el Inter de Milan, sumando un nuevo hito a una trayectoria que continúa creciendo a gran velocidad.

Espí entró al terreno de juego ya en el tiempo de descuento y prácticamente no tuvo margen para participar en el encuentro. Ni siquiera para entrar realmente en contacto con el balón. Pero poco importaba en ese momento. El valenciano pudo estrenarse en la máxima competición continental y hacerlo, además, en el Santiago Bernabéu, donde volvió a comprobar que ha caído de pie.

Su entrada fue recibida con una ovación por parte de la grada, otro pequeño reconocimiento al impacto que ha tenido desde sus primeras apariciones. Espí se ha ganado rápidamente el cariño del público después de marcar ante el Espanyol y dejar otro gol de enorme factura frente al Betis, aunque finalmente aquella acción acabara anulada.

De la cantera del Levante a la Champions

El crecimiento del atacante mantiene así una línea claramente ascendente. Formado en la cantera del Levante UD, Espí continúa quemando etapas y comprobando que puede hacerse un hueco en escenarios cada vez mayores.

Su debut europeo apenas dejó minutos y no permite sacar ninguna conclusión deportiva, pero sí representa otro escalón superado en su carrera. Hace no demasiado tiempo peleaba por abrirse camino desde la cantera granota y ahora ya puede añadir a su currículum una aparición en la Champions League.

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El delantero del Real Madrid Carlos Espí (i) conversa con el entrenador Jose Mourinho tras marcar el 1-2, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este sábado en el RCDE Stadium, en Barcelona. / Quique García / EFE

Espí todavía tiene mucho camino por delante, pero sus primeras apariciones han generado expectativas. Su capacidad para atacar el área, su olfato y la personalidad que está mostrando cada vez que recibe una oportunidad le han permitido empezar a hacerse un nombre.