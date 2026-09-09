El Ciutat de València rozará el lleno ante el Barça

Una visita de Real Madrid o Barcelona siempre es bien recibida por los aficionados al fútbol. En la quinta jornada de la LaLiga EA Sports, el FC Barcelona, tras su paso con goleada por Mestalla en pasado domingo, visita el estadio del Levante UD el domingo 13 de septiembre a las 16:15 horas (televisado por Movistar LALIGA).

Solo quedan las entradas que liberen los abonados

El Ciutat de València registrará este domingo en el Levante-Barcelona una entrada cercana a los 24.000 aficionados. Rozará el lleno, ya que en estos momentos las únicas entradas que hay a la venta son las que pueden liberar los abonados que decidan no ir al encuentro.

El Levante, que tiene 19.500 abonados, vendió ya la pasada semana todas las entradas disponibles para el público en general y ahora solo salen a la venta de forma puntual aquellas que queden libres por los abonados, que tienen la posibilidad de liberar su localidad para que sea vendida hasta cuatro horas antes del partido.

El Ciutat cuenta con un aforo oficial de 24.200 espectadores, según confirmaron fuentes del club valenciano, y ante el FC Barcelona, en su segundo partido en casa, registrará una gran entrada.

Un rival que cuenta sus partidos por victorias

El Levante UD recibe este domingo al FC Barcelona, un rival que cuenta sus partidos por victorias. Pese a la dificultad del encuentro, el capitan levantinista Roger Brugué confía plenamente en las opciones del equipo ante su afición. “El Barça es un gran rival y viene en un buen momento, pero también sabemos que en casa estamos fuertes. Llevamos seis victorias seguidas en casa y vamos sin miedo, sin complejos y a por todas. Vamos a trabajar, a hacer un buen plan de partido y ¿por qué no?”, concluyó.

Precedentes

El Levante y el Barcelona se enfrentarán este domingo en el Ciutat de València con un historial de enfrentamientos en terreno levantinista favorable al conjunto azulgrana, que ha ganado hasta en nueve ocasiones por únicamente tres del equipo local.

El último precedente se remonta al 23 de agosto de 2025, cuando el Barcelona remontó dos goles de desventaja para imponerse por 2-3 en un partido que el Levante llegó a dominar por 2-0.

En el Levante jugaron Campos, Toljan (Víctor García), Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez (Pampín); Pablo Martínez, Oriol Rey; Brugué (Carlos Espí), Iván Romero (Iker Losada) y Morales (Carlos Álvarez).

Por parte del Barcelona jugaron Joan García; Eric García (Koundé), Araujo (Christensen), Cubarsí, Balde (Lewandowski); Casadó (Gavi), Pedri, Raphinha; Lamine Yamal, Ferran y Rashford (Dani Olmo).

Antes de ese encuentro, el conjunto levantinista había logrado uno de sus triunfos más sonados ante los azulgranas en su estadio: el 5-4 conseguido el 13 de mayo de 2018. Un año después, el Levante volvió a imponerse al Barcelona como local, esta vez por 3-1, el 2 de noviembre de 2019.

La primera vez que el Levante ganó al Barça en València fue en octubre de 1964, con una contundente goleada a favor (5-1).

El Barça, sin embargo, ha conseguido resultados contundentes en sus visitas más recientes al Ciutat de València. En diciembre de 2018 ganó por 0-5, el mismo resultado que había obtenido en septiembre de 2014. También venció por 0-4 en 2012 y por 0-2 en 2016.

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En total, el balance en los diecisiete enfrentamientos en Primera en el campo del Levante es de tres triunfos locales, cinco empates y nueve victorias del conjunto visitante.