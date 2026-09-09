El Levante ya prepara el duelo ante el Barcelona sin Etta Eyong
Luís Castro ha planificado tres sesiones más de entrenamiento para ultimar los detalles del encuentro
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EFE
El Levante UD ya prepara el partido que le enfrentará este domingo al FC Barcelona en el Ciutat de València, en un encuentro para el que el conjunto valenciano no podrá contar con el delantero internacional camerunés Etta Eyong, que sufre una lesión en el músculo recto anterior de su pierna derecha.
El equipo levantinista comenzó este miércoles a preparar el choque tras haber disfrutado el martes de una jornada de descanso. El entrenador Luís Castro ha planificado tres sesiones más de entrenamiento para ultimar los detalles del encuentro.
El duelo ante el Barça se disputará este domingo a las 16:15 horas en el Ciutat de València correspondiente a la quinta jornada de LaLiga.
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