Levante UD- FC Barcelona: horario y dónde ver en TV y online el partido de LaLiga

El Levante UD recibe este domingo al FC Barcelona, un rival que cuenta sus partidos por victorias. El partido, correspondiente a la Jornada 5 de LaLiga, se disputará en el Ciutat de València a las 16:15 horas. El Barça ha arrrancado la temporada montado en una apisonadora. Si los primeros partidos de la temporada ya fueron imponentes, el conjunto azulgrana supo trasladar este gran momento de forma a la Champions League para golear al Feyenoord en su estreno.

Los de Luís Castro, que contarán con la baja de Etta Eyong, alternan alegrías como la sorprendente goleada ante el Betis (5-2) con varapalos como la dura derrota inaugural ante el Espanyol (3-0). El Ciutat de València registrará este domingo en el Levante-Barcelona una entrada cercana a los 24.000 aficionados. Rozará el lleno, ya que en estos momentos las únicas entradas que hay a la venta son las que pueden liberar los abonados que decidan no ir al encuentro.

Un rival en racha

El conjunto de Hansi Flick que cuenta sus compromisos por goleadas y que se adentra en el fin de semana con un voraz arranque de curso. El tercer mejor inicio de temporada en la historia de la Liga. Ha ganado todos los partidos que ha jugado y lleva diecisiete goles anotados y sólo dos encajados. Pero en el Ciutat de València puede ampliar sus récords y situarse como el segundo mejor en ese momento por delante del Real Madrid de 1958-1959, con una diferencia de +16 goles (ahora tiene +15). Más lejos queda el Real Madrid de 1987-1988 que ganó los cinco partidos pero con una diferencia de +22.

Horario del partido

El partido entre Levante UD y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 13 de septiembre a las 16:15 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Ciutat de València, estadio con capacidad para más de 25.534 espectadores.

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El Ciutat de València rozará el lleno ante el CF Barcelona. / LEVANTE UD

Dónde ver por TV y online

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Barça de la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga. También puedes seguir el partido, y toda la información del encuentro, en la web de Superdeporte.es