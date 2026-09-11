El compositor Vicente Martínez Alpuente presentó la versión sinfónica del himno del Levante UD

El Estadi Ciutat de València será el escenario, el próximo miércoles 9 de septiembre a las 19:00 horas, de la presentación oficial de los nuevos arreglos del himno del Levante UD para orquesta sinfónica. El trabajo ha sido realizado por el reconocido compositor, director de orquesta y abonado levantinista Vicente Martínez Alpuente.

Martínez Alpuente es un gran aficionado granota y una figura de referencia internacional procedente de una saga de músicos valencianos —nieto del compositor Rafael Martínez Coll—. Formado entre España, Italia, Rusia y México, ha dirigido más de 40 orquestas profesionales en Europa y América (como la Joven Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica Nacional de México o la Orquesta de Valencia), acumula más de 180 funciones de ópera y zarzuela en escenarios como el Palacio de Bellas Artes de México y es fundador de la plataforma OnlyConductors. Actualmente ejerce como Director Artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH).

Contigo en la distancia

El acto incluirá la proyección de un breve documental producido por la propia universidad mexicana (UAEH) titulado "Contigo en la distancia". Esta pieza audiovisual refleja su día a día al frente de la orquesta sinfónica y muestra cómo su profundo sentimiento levantinista le lleva a seguir muy de cerca y con absoluta pasión los partidos del equipo de su vida desde México, donde reside desde hace aproximadamente un año. Esta nueva adaptación refuerza la estrecha vinculación del músico valenciano con la entidad granota, tras el éxito en febrero de 2025 de su obra "Del Marítim a Vallejo", interpretada por miles de músicos sobre el césped del estadio.

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La historia del himno

Tras la presentación, se celebrará una tertulia en la que se profundizará en el patrimonio sonoro e histórico del club. El encuentro contará con las intervenciones de Pau Ballester, referente internacional de la percusión, catedrático de conservatorio, fundador de AMORES Grup de Percussió, miembro de Capella de Ministrers y emblemático speaker del Ciutat de València desde hace tres décadas; y de Emilio Nadal, licenciado en Geografía e Historia, periodista, autor de diversa bibliografía sobre la historia del club y responsable del Área de Patrimonio Histórico del Levante UD desde su creación en 2018.