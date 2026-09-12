Luís Castro respeta, pero no tiene miedo al FC Barcelona: "Jugamos la misma liga que ellos"

Luis Castro afronta con ambición la visita del FC Barcelona al Ciutat de València. El entrenador del Levante UD reconoció este sábado la enorme dificultad del encuentro ante uno de los equipos más potentes del Europa, aunque dejó claro que los granotas no renuncian a sus opciones, especialmente jugando ante su afición.

El técnico portugués considera imprescindible que su equipo alcance su mejor nivel para poder competir. “Tenemos que estar en nuestra mejor versión, jugamos la misma liga que ellos y tenemos que estar en una concentración máxima, al mejor nivel y tenemos que intentarles hacer daño donde lo puedes hacer. El partido empieza cero a cero, once contra once”, explicó.

Castro insistió en que el planteamiento del Levante UD será el mismo que en cualquier otra jornada: salir al terreno de juego buscando los tres puntos. El preparador granota admitió que enfrente estará “uno de los mejores equipos del mundo”, pero recordó que jugar en casa debe suponer un estímulo añadido para intentar ofrecer otra alegría a la grada.

Máxima concentración ante el Barça

El entrenador levantinista incidió especialmente en la necesidad de reducir las virtudes del conjunto azulgrana. Castro sabe que el Barcelona exigirá máxima atención durante todo el encuentro y considera fundamental que su equipo mantenga la confianza incluso en los momentos de mayor dominio visitante.

Uno de los elementos a los que se agarra el técnico es el factor Ciutat de València. Castro destacó el respaldo que está ofreciendo la afición durante la temporada y aseguró que ese empuje puede resultar determinante cuando el equipo atraviese fases de sufrimiento.

“La afición está siempre con nosotros, hemos jugado con uno más y eso nos da fuerza. Vamos a sufrir seguro en momentos, pero si somos más de 20.000 sufriendo es mejor que sufrir sólo los once del campo y los del banquillo y el cuerpo técnico. Aquí somos más fuertes”, señaló.

Sin reservar jugadores pensando en lo que viene

Pese a que el Levante afrontará otros dos compromisos durante la próxima semana, Luis Castro no tiene previsto realizar rotaciones pensando en el calendario. El portugués quiere que toda la atención esté puesta en el Barcelona y descartó gestionar esfuerzos con vistas a los siguientes encuentros.

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“Tenemos que pensar en este partido porque si piensas en los otros ni ganas éste y tal vez ni ganas los otros”, recalcó el entrenador granota antes de una de las citas más exigentes de la temporada.