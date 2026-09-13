El Ciutat se viste de gala este domingo para recibir al líder. La idea es dar la sorpresa y ello pasa por lograr una gran efectividad en todas las facetas, minimizando las de los culés.

El conjunto de Luís Castro ha sumado cinco puntos y solo ha perdido un partido hasta el momento, además de enlazar un triunfo y dos empates en sus tres compromisos más recientes. La sensación es la de un equipo que ha ido encontrando estabilidad con el paso de las jornadas y que llega a la cita con argumentos suficientes para competir ante el rival más exigente que ha encontrado hasta ahora.

Alineaciones oficiales del Levante - Barcelona

Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Sotelo, Requena, Olasagasti; Brugué, Víctor García y Ratkov.

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FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine, Gordon y Raphinha.