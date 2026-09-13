Alineaciones oficiales del Levante - Barcelona
El Ciutat se viste de gala este domingo para recibir al líder. La idea es dar la sorpresa y ello pasa por lograr una gran efectividad en todas las facetas, minimizando las de los culés
El Ciutat se viste de gala este domingo para recibir al líder. La idea es dar la sorpresa y ello pasa por lograr una gran efectividad en todas las facetas, minimizando las de los culés.
El conjunto de Luís Castro ha sumado cinco puntos y solo ha perdido un partido hasta el momento, además de enlazar un triunfo y dos empates en sus tres compromisos más recientes. La sensación es la de un equipo que ha ido encontrando estabilidad con el paso de las jornadas y que llega a la cita con argumentos suficientes para competir ante el rival más exigente que ha encontrado hasta ahora.
Alineaciones oficiales del Levante - Barcelona
Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Sotelo, Requena, Olasagasti; Brugué, Víctor García y Ratkov.
FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine, Gordon y Raphinha.
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