Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram

Alineaciones oficiales del Levante - Barcelona

El Ciutat se viste de gala este domingo para recibir al líder. La idea es dar la sorpresa y ello pasa por lograr una gran efectividad en todas las facetas, minimizando las de los culés

Así prepara el Levante el partido ante el Barça

Así prepara el Levante el partido ante el Barça

Levante UD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Ciutat se viste de gala este domingo para recibir al líder. La idea es dar la sorpresa y ello pasa por lograr una gran efectividad en todas las facetas, minimizando las de los culés.

El conjunto de Luís Castro ha sumado cinco puntos y solo ha perdido un partido hasta el momento, además de enlazar un triunfo y dos empates en sus tres compromisos más recientes. La sensación es la de un equipo que ha ido encontrando estabilidad con el paso de las jornadas y que llega a la cita con argumentos suficientes para competir ante el rival más exigente que ha encontrado hasta ahora.

Alineaciones oficiales del Levante - Barcelona

Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Sotelo, Requena, Olasagasti; Brugué, Víctor García y Ratkov.

Noticias relacionadas

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine, Gordon y Raphinha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents