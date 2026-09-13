Un Levante UD con mucho pundonor cae contra el FC Barcelona

El trabajo duro y la fe no siempre tiene premio en el fútbol. Pero si dicho esfuerzo se mantiene intacto cuando las circunstancias no favorecen, el que lo realiza puede darse por satisfecho independientemente de los errores que le han llevado a la derrota. El Levante UD le puso cara al partido pese al marcador y el rival en contra, pero este FC Barcelona no quita el pie del acelerador y continúa imbatido en el arranque de temporada.

La tarde comenzó a torcerse en clave granota con apenas cuatro minutos disputados y el primer tanto culé, obra de Xavi Espart. El polivalente futbolista catalán aprovechó la capacidad de los de Hansi Flick de hacer daño por dentro para batir a Mathew Ryan con un disparo ajustado al palo derecho.

El Levante luchó con sus armas, entre las que se encontraba el nuevo delantero Petar Ratkov, cedido por la Lazio. El atacante serbio, que no fue el único fichaje de estreno ya que Ndukwe también vistió por primera vez la elástica levantinista, padeció los problemas de aislamiento y asociación que habitualmente sufre Iván Romero. En cualquier caso, el ‘10’ gozó de una oportunidad de gol en la primera parte, pero no golpeó bien el esférico.

Roger Brugué tuvo en sus botas un 1-1 que, además de no subir al marcador, sería la antesala de la primera de las dos dianas de Lamine Yamal. El extremo campeón del mundo culminó una acción individual de Raphinha marcada por un error de coordinación entre Ryan y Toljan.

La toma de decisiones fue la principal asignatura a corregir para Luís Castro durante el descanso ya que el centro del campo no logró conectar con los hombres de arriba. Lejos de mejorar la situación, Aïssa Mandi cometería una pena máxima que el propio Lamine Yamal transformó en el tercer gol culé de la tarde.

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Con el encuentro prácticamente sentenciado, el Levante no se dejó llevar y mostró garra para terminar encontrando el premio del tanto de Iván Romero tras un fallo de la defensa del FC Barcelona. La reacción granota no se quedó ahí y Roger Brugué puso patas arriba el Ciutat de València e hizo creer a la parroquia levantinista después de marcharse de Cubarsí y marcar el 2-3 tras un rebote de Joan García. No obstante, cuando más se acercaba el empate, Adeyemi frenó de lleno las aspiraciones de los locales con una jugada individual donde arranca desde la banda y termina deshaciéndose de Mandi y Ryan.