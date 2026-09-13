El Levante UD pone a prueba su fortaleza en el Ciutat ante el líder

El Levante afronta este domingo uno de los grandes exámenes de este arranque de temporada. El equipo granota recibe al Barcelona en el Ciutat de València después de haber firmado una puesta en escena competitiva en LaLiga y con un dato que alimenta especialmente la confianza: encadena seis victorias consecutivas en su estadio, un escenario en el que quiere volver a hacerse fuerte frente al líder.

El conjunto de Luís Castro ha sumado cinco puntos y solo ha perdido un partido hasta el momento, además de enlazar un triunfo y dos empates en sus tres compromisos más recientes. La sensación es la de un equipo que ha ido encontrando estabilidad con el paso de las jornadas y que llega a la cita con argumentos suficientes para competir ante el rival más exigente que ha encontrado hasta ahora.

El técnico portugués cuenta además con una situación relativamente favorable en cuanto a efectivos. La única baja confirmada es la de Etta Eyong, que sufrió la pasada semana una lesión en el recto anterior de la pierna derecha. Con ese contratiempo como principal ausencia, Castro podría dar continuidad al once de las últimas jornadas, con Thiago, Brugué e Iván Romero como referencias más adelantadas.

Málaga - Levante. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Ciutat, un escenario incómodo para el Barça

El Levante también puede agarrarse al precedente reciente. El Ciutat de València no ha sido precisamente un campo cómodo para el Barcelona en sus últimas visitas. Los dos encuentros más recientes terminaron con triunfos azulgranas por la mínima, ambos por 2-3, mientras que anteriormente se registraron un empate 3-3 y una victoria granota por 3-1.

Ese historial reciente refuerza la idea de que el Levante puede plantear un partido competitivo si logra sostener su nivel defensivo y aprovechar los momentos en los que el rival deje espacios. El buen rendimiento como local y la confianza adquirida en las últimas jornadas aparecen como dos de las principales bazas del conjunto valenciano para intentar frenar al líder.

El contexto, eso sí, exige una actuación prácticamente perfecta. El Barcelona llega al Ciutat con pleno de victorias en LaLiga, diecisiete goles a favor en cuatro jornadas y una dinámica ofensiva muy potente. El equipo de Hansi Flick solo se quedó por debajo de los tres goles ante el Athletic Club, al que superó por 2-0, mientras que el resto de sus compromisos ligueros terminaron en goleadas.

Un rival lanzado

El Barça aterriza además después de imponerse por 5-1 al Feyenoord en su estreno en la Liga de Campeones, manteniendo una inercia que le ha permitido repartir minutos sin perder rendimiento. Flick ha ampliado su rotación con los fichajes del verano y dispone de una plantilla con mucha competencia interna.

Para el encuentro recuperará a Eric Garcia, ausente en Europa por sanción y que jugará con una máscara protectora por la fractura nasal sufrida en Mestalla. Frenkie de Jong y Roony Bardghji serán baja por lesión, mientras que Jesse Bisiwu no se ejercitó este sábado con el primer equipo.

También se esperan cambios respecto al once europeo, con opciones para Gerard Martín, Xavi Espart, Marc Bernal, Fermín López y Anthony Gordon. Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha y Joan Garcia aparecen, en cambio, entre los futbolistas con más opciones de mantener su sitio.

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El foco, sin embargo, estará en la respuesta del Levante. El equipo granota quiere hacer valer el Ciutat y prolongar una dinámica local que se ha convertido en uno de sus principales argumentos para intentar frenar a un Barcelona que llega como líder, pero que en sus últimas visitas a Orriols nunca encontró un partido sencillo.