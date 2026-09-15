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Hugo Sotelo, baja ante el Athletic y Villarreal por un esguince de rodilla

El centrocampista se ha sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias con las que finalizó el encuentro ante el FC Barcelona

Hugo Sotelo, baja ante el Athletic y Villarreal por un esguince de rodilla

Hugo Sotelo, baja ante el Athletic y Villarreal por un esguince de rodilla / Levante UD

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Agencias

EFE

El centrocampista del Levante UD, Hugo Sotelo, sufre un esguince en la rodilla derecha y se perderá los dos próximos partidos de su equipo, ante el Athletic Club y Villarreal.

Hugo Sotelo se ha sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias con las que finalizó el encuentro ante el FC Barcelona del pasado domingo, informaron fuentes del club valenciano.

El centrocampista queda "pendiente de evolución", según informó el Levante en un comunicado, pero se perderá los dos partidos de esta semana.

Parte médico

Hugo Sotelo se ha sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias con las que finalizó el encuentro ante el FC Barcelona. Las pruebas realizadas por los servicios médicos del club han determinado que el jugador sufre un esguince en la rodilla derecha.

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El futbolista queda pendiente de evolución para incorporarse a los entrenamientos colectivos.

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