El Levante UD - Athletic, pendiente de la alerta naranja

La situación, a fecha de hoy, martes 15 de septiembre, es de vigilancia máxima: la provincia de Valencia tiene activado el aviso naranja por lluvias y tormentas para este miércoles 16, con previsión de acumulaciones que pueden alcanzar los 40 l/m² en una hora y superar los 80 l/m² en varias horas. En ese sentido, todos los ojos en el mundo del deporte están puestos en el Levante-Athletic, que podría verse afectado por ese temporal.

Por el momento, el Levante-Athletic sigue oficialmente programado para las 21:30 en el Ciutat de València y, por el momento, no consta aplazamiento, ni tan siquiera que LaLiga se lo esté planteando. Cabe recordar, que es LaLiga el organismo encargado de decidir si se suspende o no o qué tipo de riesgo hay para celebrar el choque. Siempre respaldado lógicamente por los organismos públicos.

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Lo importante ahora será verla evolución de las tormentas durante la tarde del miércoles, especialmente porque el episodio más intenso está previsto entre aproximadamente las 16:00 y la medianoche de este 16 de septiembre. Por tanto, ahora mismo el partido se mantiene, pero la decisión podría cambiar si empeoran las condiciones meteorológicas o las autoridades establecen nuevas medidas de seguridad.