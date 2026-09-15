Luis Castro: "Después del partido del Barça yo no estaba contento con el resultado"

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, aseguró en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Athletic Club que no quedó satisfecho con el resultado del partido ante el Barcelona pese al buen rendimiento de su equipo y destacó que tuvieron más ocasiones claras y remates que el conjunto azulgrana. "Después del partido del Barça yo no estaba contento con el resultado. Sé que hay muchas personas que estaban contentas con el partido que hicimos, pero yo no estaba contento y los jugadores tampoco", explicó Castro, para añadir: "Es un partido que ya pasó. Pero, si piensas en el partido, tuvimos más oportunidades y remates que el Barça. Pienso que no hay muchos equipos que lo van a hacer, hasta ahora no había ninguno que lo había hecho. Yo pienso que los jugadores hicieron un buen partido y el nivel colectivo estuvo muy bien. Ellos hicieron el partido que estuvieron más acertados, ya que todas las que tuvieron las marcaron. Ahora toca mirando adelante. Sabemos que la Liga es muy dura y no será fácil para ningún equipo. No existe tal euforia".

Castro evitó pronunciarse sobre el arbitraje sufrido ante el FC Barcelona: "Si voy a hablar del árbitro tendría que hablar de muchas cosas que para mí han sido mucho más graves, pero no voy a hablar".

Sobre el Athletic Club

El técnico portugués destacó sobre su próximo rival el buen momento de forma del Athletic Club, que lleva un empate y dos partidos en los tres últimos partidos: "Ahora ya está en una dinámica muy fuerte, los últimos tres partidos han sido muy muy buenos y es un club que conocemos muy bien. Tienen mucha calidad individual, colectivamente no ha cambiado mucho, lo que le da alguna estabilidad. Sabemos que es uno de los mejores equipos del campeonato, pero también sabemos que nosotros, cuando estamos bien, podemos pelear", indicó.

Margen de crecimiento

El entrenador del Levante considera que todavía existe margen de crecimiento. "Cuando estás ganando, también hay margen de mejora. Para el momento de temporada y con los cambios que salieron, estamos a buen nivel. Las contrataciones han sido buenas y han aportado. Estamos más cerca con los fichajes y para el tiempo que estamos trabajando estamos a muy buen nivel. Quitando del primer partido, todos los otros partidos han sido buenos".

¿Debut de Axel Tape?

"Depende. También es el que ha venido más tarde. Necesita su tiempo para adaptarse, pero no miramos por esto. Jugarán los que están mejor para este partido. Antes del partido pensamos en algunos cambios, por si quieres jugar de una forma o de otra. Lo veremos si tiene que debutar o no", destacó Castro.

Gran afición

Castro, elogió a la afición levantinista y aseguró que el apoyo mostrado tras el 2-4 ante el Barça, con el estadio en pie aplaudiendo a su equipo, no le sorprendió. "Espero lo mismo de siempre. Sabemos que la afición es uno más y yo sé que hay muchas personas que se han quedado sorprendidas. Yo he recibido mensajes pero para nosotros es normal. Sabíamos que tenemos una de las mejores aficiones del mundo y ahora ya lo saben otros". "Durante el partido, sufriendo un gol, es la primera vez que veo esto. He trabajado en varios clubes con buenas aficiones pero durante el partido es la primera vez que he visto esto", añadió.

Sobre las bajas

El entrenador del Levante UD remitió a los servicios médicos cuando fue preguntado por Etta Eyong y Hugo Sotelo. Del primero señaló: "Está con el departamente médico. Yo no he estudiado medicina y no comprendo nada de eso, yo no pregunto nada. Los dejo trabajar y cuando tengan información para mí, que me informen. Los timming los dejo para los profesionales", mientras que sobre Sotelo remitió al comunicado del club, que señala que el jugador sufre un esguince en la rodilla derecha, y dijo: "Estamos pendientes de su evolución".