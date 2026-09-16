El Levante UD con ganas de reivindicarse ante el Athletic Club

El Levante se mide este miércoles a las 21:30 contra el Athletic Club en el Ciutat de València para disputar la jornada 6 de LALIGA. El conjunto dirigido por Luis Castro llega con cinco puntos y los leones con siete. Los granotas quieren hacerse fuertes en casa para poder conseguir los máximos puntos posibles y demostrar como sucedió con esa manita al Betis, que en el Ciutat no se regala nada.

LaLiga: Levante - FC Barcelona. / Kai Forsterling / EFE

La realidad es que el Levante no tiene buen recuerdo del Athletic y es que la última visita de los leones en diciembre se saldó con la destitución de Calero, pero consigo la revolución que supuso la llegada del técnico portugués la temporada pasada. Un equipo ya hecho con una idea de juego clara ante un rival que todavía tiene que construirse poco a poco de la mano de Terzic.

Un Levante crecido en casa

Los granotas ya saben lo que es ganarle a un equipo de más identidad y que ha jugado Europa recientemente como el Betis. Le endosó cinco goles en el debut liguero en la temporada 26/27 haciendo un gran vuelto y dejando sin argumentos a un equipo de Champions League. Fuera de casa le está costando más, pero jugar con la afición debe ser un punto de inflexión para salir de esa zona peligrosa.

Aficionados del Levante en el Ciutat de València / Levante UD

Hasta el momento, cinco puntos en cinco jornadas. Comenzó con una goleada ante el Espanyol dando muestras que el equipo necesitaba fichajes, pero también lastrado por las no inscripciones. Ante Osasuna, un partido muy plano, pero buen punto sabiendo lo que es El Sadar. Después, los cinco goles al equipo de Manuel Pellegrini dando muestras que el equipo sigue igual de vivo que la temporada pasada. Otro punto fuera de casa gracias al penalti parado por Ryan. Y, por último, la derrota 2-4 ante el Barcelona.

Los leones a mirar por Europa

Un inicio dubitativo que generó muchas dudas tras dos derrotas consecutivas, pero que poco a poco parece que Terzic está implantando su idea de juego en la catedral.

Derrota en San Mamés ante el Sevilla y también ante el Barcelona. Despúes, el equipo mejoró notablememente y comenzó a cerrar la portería y en tres partidos ha encajado un gol y anotado seis. Venció al Celta de Vigo en Balaídos 0-2, EL Atlético de Madrid se llevó una goleada por 3-0. Y en la última jornada, tropezó de nuevo en casa ante el Elche con empate a uno.

LaLiga EA Sports: Athletic - Atlético, en imágenes. / Javier Zorrilla / EFE

La realidad es que el Levante se encontrará un equipo físico, con buen trato de balón, que quiere llevar la iniciativa del partido y con una significante mejoría defensiva.

Bajas

Los granotas tienen que lamentar las bajas de Hugo Sotelo tras sufrir un esguince en la rodilla derecha. Además, no estará Etta Eyong que continua recuperándose de su lesión.

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Por otro lado, los leones no contarán con la baja de última hora de Guruzeta y no estarán tampoco Peio Canales y Dani Vivian.