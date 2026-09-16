Terzic recupera a un jugador importante para el partido ante el Levante UD

El Levante se mide este miércoles a las 21:30 ante el Athletic Club en el Ciutat de València para disputar la jornada 6 de Liga. Los granotas llegan con cinco puntos y decimocuarto y los leones en novena posicón con siete. Los de Terzic encadenan tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota tras un arranque con muchas dudas. La novedad en la convocatoria es Guruzeta que se perdió el partido ante el Elche por una lesión muscular.

Gorka Guruzeta of Athletic Club reacts during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Villarreal CF at San Mames on April 12, 2026, in Bilbao, Spain. AFP7 12/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club v Villarreal CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El técnico alemán confirmó ayer en rueda de prensa que el delantero estaba recuperado de sus dolencias y que iban a esperar a hoy si el futbolista se subía al avión o no con sus compañeros. No ha ocurrido con Peio Canales que sigue recuperándose de su lesión y también Dani Vivián que no estarán ante el Levante. No se perderá el duelo Iñaki Williams, que se ha recuperado de su golpe en el pie. Un equipo que a pesar de las bajas llega en buena dinámica con el objetivo de ponerle las cosas difíciles a los granotas.

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La convocatoria del Athletic Club: Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Djaló y Johaneko.