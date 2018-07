Coke se reencuentra como futbolista en el Ciutat

¿Comparte la sensación generalizada entre los granotas de que LaLiga se acaba en el mejor momento?

„Sí. Y más para mí, que no he estado toda la temporada. Se va a acabar justo cuando el equipo está disfrutando más. Porque salen las cosas en el campo, y salen muy bien.

„¿Cuánto hacía que no disfrutaba tanto de su profesión?

„Cuando no juegas o no te salen las cosas bien es difícil disfrutar tanto como ahora, claro. Aún así, hay que saber disfrutar de todo. Este equipo lo pasó mal cuando llevábamos tantísimas jornadas sin ganar pero sabía sacarle jugo a cualquier momento divertido en un entreno. La convivencia ha sido increíble. Por eso no se nos ha hecho tan duro cuando todo apuntaba a que nos íbamos a meter en algún momento en zona de descenso.

„Y eso de las cervezas para celebrar en el vestuario...

„Las cervezas ya estaban cuando yo llegué (sonríe). Es más la parte simbólica, de tomarse una cervecita como muestra de que hay que disfrutar de cada momento, que otra cosa. Ojalá todo el mundo incorporase esa filosofía a su día a día. Y más porque hemos pasado 2-3 meses complicados, en los que por mucho que cambiábamos cosas, la situación no se enderezaba.

„Por las imágenes que usted mismo ha compartido en redes, se toma cada festejo como si fuera el último.

„Yo, lo que celebro, lo celebro a flor de piel. Soy así. Y he tenido la suerte de celebrar ascensos con el Rayo, títulos con el Sevilla... He tenido suerte de estar 100 por 100 implicado en esos dos equipos, porque he estado mucho tiempo en ambos, pero aquí me he encontrado en una tesitura de llevar 3-4 meses y sentirme como uno más en el vestuario desde el inicio. Eso no lo había encontrado en ningún sitio tan rápido. Yo necesito sentirme estable para rendir al máximo.

„Usted tiene gol... y celebraciones.

„Es que tengo que hacer 25 celebraciones cada vez que marco (bromea). Son para la familia. Por mí sobrino me chupo el dedo. También hago una especie de 'T', que Cabaco me preguntaba el otro día que 'a quién le estás bendiciendo'.

„Permítame un inciso. ¿Qué opinión le merece que se imiten sus celebraciones en el fútbol base?

„Los niños lo hacen sin maldad, casi sin saber porqué, aunque es cierto que no queda bonito que hagan el gesto de mandar callar. Al final, en el fútbol base, lo que no tienen que pensar los niños es que están compitiendo. Queda muy bien reflejado en la película 'Campeones'. ¿La ha visto? Lo digo porque los protagonistas juegan una final, la pierden y lo celebran como si la hubieran ganado.

„¿Tiene presente que este puede ser su último duelo de local en Orriols?

„Bueno (reflexiona), de momento lo es. Contractualmente lo es. No sé qué pasará, pero lo único que puedo decir es que es muy difícil sentirse más a gusto en tan poco tiempo. Aquí me han tratado de 10.

„Si al final no siguiera, ¿qué recuerdo le quedaría de esta etapa?

„Gracias al Levante me he reencontrado como futbolista. Lo que había dado a los equipos anteriores estaba claro, y cuando llegué a Alemania me lesioné para 6-7 meses, que cuando tienes 30 años puede ser un antes y un después... Después jugué ocho partidos y llegó un entrenador que entendió que había un compañero que podía dar mucho más que yo. El caso es que vine aquí para volver a sentirme útil y futbolista al máximo nivel.

„¿Dé dónde viene su facilidad para marcar goles siendo lateral?

„De pequeño jugaba de central o mediocentro, y me decían que llegase, que me soltase de cara a puerta. Y bueno, una o dos que quedaban ahí o que pescaba en la estrategia metía cada año. De lateral solo empecé a jugar en el primer equipo del Rayo. El lateral es un elemento de sorpresa, tanto por fuera, para centrar; como por dentro. Este año, por ejemplo, al jugar con Morales, que es muy de llegar a línea de fondo, igual es más fácil sorprender doblando por dentro, como pasó en el gol a Las Palmas. Siempre he tenido esa cosilla de hacer goles, y sobre todo es que antes de un partido siempre pienso que voy a marcar.

„A ver si va a resultar que Coke es el goleador ideal para el Levante.

„(sonríe) No, evidentemente, me equivoco en mis predicciones en 34 ó 35 jornadas cada temporada.

„¿Qué criterio va a prevalecer en su decisión de futuro? ¿Personal? ¿Económico? ¿Deportivo?

„Hay que encontrar el punto de equilibrio. Es lo que busqué al ir a Alemania: probar una nueva experiencia profesional, pese a que sabía que personalmente no iba a estar mejor que en Sevilla y que había ofertas de más dinero. Ahora, aunque luego hay que ver qué es lo que pasa, una vez que he vivido una etapa fuera y ya he vuelto aquí, que no me puedo sentir mejor, mi prioridad está en la liga española.

„En teoría podría resultar extraño que cambiase el Schalke, que va a jugar Champions, por el Levante.

„Si no sigo en el Schalke será porque creo que de primeras voy a tener un papel secundario, aunque luego puedan pasar mil cosas y acabar jugando 25-30 partidos.

„Vamos, que tiene claro que ya no está para perder tiempo.

„Se pasa mal en el extranjero sin sentirte del todo útil...

„¿Ha habido algún contacto ya formal con el Levante para activar su fichaje a título definitivo?

„Formal, no. Informal, sí. De declaración de intenciones. Tito ha hablado conmigo y hay que ver cómo se puede hacer. Hablar nuestra parte con el Schalke, que es el punto de partida, para que diga: tu precio es 'X'. Y ahí ya entraríamos a negociar, o no.

„En igualdad de condiciones con otras ofertas, incluso del Sevilla, ¿se quedaría en el Levante?

„Igualdad de condiciones con el Sevilla es difícil. Pero lo pensaría, sí. A lo mejor vas a otro sitio en el que no te ofrecen partidos. Y los sentimientos te tiran, claro. No es lo mismo para mí una oferta del Sevilla que del Villarreal, aunque estén al mismo nivel deportivamente.

„A donde vaya, imagino, será con idea de quedarse varios años, ¿no?

„Seguramente, sí. Con 31 años debo buscar estabilidad, seguridad.

„Hablaba de sentimientos. ¿Tienen los granotas que hacer fuerza para que no ascienda el Rayo?

„Hombre, el Rayo que suba. No escondo que para mí sería muy especial jugar con el Rayo en Primera, que nunca lo he hecho, pero de ahí a que vaya a ser este el año que vuelva allí no está tan claro.

„¿Algún club se ha interesado formalmente por su fichaje?

„Formalmente, no. El Sevilla está buscando un director deportivo que será el que decida. El Rayo está esperando a subir a Primera...

„La racha con Paco López es histórica. ¿Había visto algo parecido?

„Es increíble, la verdad. Llegó y ganamos el primer partido casi sin tener tiempo de hacer nada. Y luego al equipo lo han liberado la confianza de los resultados y sus mensajes. Su mérito ha sido recuperar y poner a un gran nivel a Bardhi y sobre todo a Campaña, que si está bien es el motor del equipo.

„¿Quién debe temer a quién ahora? ¿Ustedes al Barça o al revés?

„Tampoco hay que venirse arriba (sonríe). Si hacemos las cosas bien, tendremos nuestras opciones, pero ellos a su nivel nos lo pondrán muy difícil. El caso es que estamos en inercia positiva, nos atrevemos y estamos convencidos de nuestras posibilidades, y ¿por qué no?

„Prepárese porque no viene Messi, pero sí Coutinho, Suárez y Dembélé.

„Recuerdo que debuté en un derbi con el Schalke contra Dembélé, que estaba en el Dortmund, y no es rápido ni nada el chaval (bromea).