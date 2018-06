Olaizola: "El Levante me recuerda al Mallorca de la Copa y la Champions"

El Atlético Levante comenzará a partir del próximo domingo a reintentar el ascenso a la Segunda División B tras haber caído en la eliminatoria de campeones frente al Calahorra. El filial granota se medirá al Racing Villalbés en la primera de las dos rondas que necesita superar.

Javier Olaizola, entrenador del filial granota ha atendido a SUPER y ha señalado que ve a su equipo preparado para el fin de semana tras la decepción vivida ante los riojanos. "Estas cosas suceden por mi experiencia como entrenador y jugador. Al principio fue duro para los chicos ya que al ser jóvenes no ven más allá de lo que ocurrió en el campo, pero cuando les haces ver que si superamos esta eliminatoria volvemos a tener otra final, lo han asimilado bien y hemos rescatado conceptos que se habían quedado deficitarios. Ahora estamos preparados para afrontar la ida de esta eliminatoria", ha indicado.

El técnico vasco ha analizado al Racing Villalbés, el siguiente en la lucha por volver a la categoría de bronce. "Es un equipo bien trabajado en defensa. Arriba cuentan con dos jugadores por banda que son muy rápidos y uno de ellos, Villares, está fichado por el Deportivo. Tiene un delantero experto y que hace goles con lo que no va a ser fácil. Lo bueno es que juegan en un campo grande y de césped natural y esto nos viene bien", ha afirmado.

Olaizola llegó al club en marzo tras la destitución de Muñiz y la promoción al primer equipo de Paco López. Para el preparador del filial la estructura del Levante le recuerda a la del Mallorca más exitoso de la historia en la que ganó una Copa del Rey y participó en la Champions. "Cuando llegué en 1995 al Mallorca, era un club que estaba en Segunda División donde se hizo un equipo para salvar la categoría. Llegó el grupo Zeta al poco de empezar la temporada y aunque los objetivos se cambiaron, éramos una familia, todo el mundo remaba en la misma dirección y el Levante me ha recordado mucho a aquel Mallorca que fue creciendo y que llegó a conseguir cosas importantes como la Copa del Rey, Supercopa o la Champions. Aquí me he encontrado a un club de Primera División y no solo por la categoría en la que está, sino por los profesionales que tiene, una estructura leal y modesta empezando por el presidente y acabando por el último empleado. Ya venía advertido de que este club era uno de los mejores equipos que estaba trabajando ahora mismo en España", ha reconocido.

