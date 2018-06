Esfuerzo extra por Lukic

Sasa Lukic llegó de manera inesperada a Orriols el pasado verano, haciendo muy poco ruido y siendo un desconocido para la mayoría tras los intentos previos por centrocampistas como Krohn-Dehli o Rubén Pérez, entre otros. Un año después, y pese a que el ostracismo de los primeros meses con Muñiz le llevó a explotar antes de Navidades, previo debut de titular en el Sánchez Pizjuán, retener al serbio es el primer objetivo de Tito para el centro del campo.

Con contrato hasta 2020 con el Torino, además ampliable una temporada más por objetivos, el Levante se reservó en la cesión un derecho de tanteo por un futbolista que a los italianos les costó 1,7 millones y al que sus propios compañeros han acabado apodando 'Modric' por su talento y visión de juego.



Gusta en Orriols y al Torino

Fijo para Paco López, que cuenta con él, antes de estudiar otras alternativas Tito se ha propuesto hacer un esfuerzo por su fichaje, máxime tras haberse quedado a las puertas del Mundial (entró en la prelista de 35 de Serbia, aunque no en la de 27). El problema, sin embargo, es que el Torino no está pensando en venderlo sino en quedárselo y en principio todo apunta a que hará la pretemporada en Italia, sin duda todo un inconveniente para los granotas.

Pese a que desde entonces no se han producido avances significativas, fue el propio Lukic quien desveló en su país semanas atrás el interés del Levante por hacerse con sus servicios ya en propiedad, así como la respuesta recibida. «El Levante quiere comprarme, pero el Torino no me deja ir; por el momento no sé lo que sucederá, todo estará más claro al final de la temporada», apuntó Sasa. «He venido a jugar en un gran campeonato, tal vez el mejor del mundo, me he adaptado al fútbol, la vida y la gente en España. Estoy muy contento con todo y creo que venir aquí fue una decisión correcta», afirmó el serbio.



Visita de uno de sus agentes

Con el comienzo de 2018, Lukic fue creciendo y dejando atrás aquellos días en los que llegó a arrepentirse del cambio de aires. Uno de sus agentes, Mela Kodro, lo visitó hace poco en València con los ojos puestos ya en la próxima temporada y en el tira y afloja que puede producirse entre Levante y Torino por él.