La hasta ahora capitana del Valencia explica su fichaje

No es el primero, pero sí uno de los bombazos más importantes del Levante UD Femenino para la próxima temporada. Ivana Andrés, la hasta ahora capitana del Valencia, ya es granota. Un refuerzo que se une a los de Ona Batlle y, sobre todo al regreso a casa de Ruth García. Jugadoras de primer nivel a las que van a seguir sumándose refuerzos sonados. Y es que el objetivo granota, en plena revolución, es reverdecer los laureles de la sección más laureada de la historia del club.

«Venir a un equipo como el Levante, con este nuevo proyecto que tiene, me hace mucha ilusión. No ha sido una decisión fácil, pero no podía rechazar la oferta y el proyecto tan ilusionante de volver a poner al Levante en el sitio en el que estaba, volver a hacerlo grande», ha explicado en un video de presentación en la web oficial del club.

